Запасайтеся пледами: синоптик розповіла, як довго продовжуватимуться заморозки в Україні

В Укргідрометцентрі попередили українців про заморозки на початку жовтня

Жовтень цього року розпочався в Україні з заморозків у всіх областях, окрім західних і узбережжя морів. В найближчі десять днів вірогідність заморозків зберігається. Про це "Телеграфу" повідомила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

За прогнозом Укргідрометцентру, очікуються заморозки переважно на поверхні ґрунту, але у північно-східній частині та місцями також по всій території країни, крім заходу та узбережжя морів, можуть бути заморозки і в повітрі. Невисоких показників термометри сягатимуть в нічні години.

Як пояснила синоптик, це пов’язано з тим, що протягом першої декади місяця (тобто з 1 по 10 жовтня) на погоду в Україні впливатиме поле високого тиску, тобто антициклон. Це означає, що десь до 10 числа в Україні ймовірно переважатиме суха погода.

"За рахунок того, що повітряна маса вже більш прохолодна, а вночі менше хмар, відповідно все тепло, яке накопичилося вдень, швидко буде вивільнятися в навколишній простір. І тому вночі та в передсвітанкові години матимемо різке зниження температури. Відповідно можуть бути заморозки", — розповіла Птуха.

В найближчі дві ночі, з 1 на 2 жовтня і з 2 на 3 жовтня очікуються заморозки. Крім того, їх вірогідність зберігається і протягом першої декади жовтня.

Нагадаємо, синоптик спрогнозувала "Телеграфу", що в перші дні жовтня очікується суха погода.