Запасайтесь пледами: синоптик рассказала, как долго будут продолжаться заморозки в Украине

В Укргидрометцентре предупредили украинцев о заморозках в начале октября

Октябрь в этом году начался в Украине с заморозков во всех областях, кроме западных и побережья морей. В ближайшие десять дней вероятность заморозков сохраняется. Об этом "Телеграфу" сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По прогнозу Укргидрометцентра, ожидаются заморозки преимущественно на поверхности почвы, но в северо-восточной части и местами также по всей территории страны, кроме запада и побережья морей, могут быть заморозки и в воздухе. Невысоких показателей термометры будут достигать в ночные часы.

Как пояснила синоптик, это связано с тем, что в течение первой декады месяца (то есть с 1 по 10 октября) на погоду в Украине будет влиять поле высокого давления, то есть антициклон. Это означает, что где-то до 10 числа в Украине вероятно будет преобладать сухая погода.

"За счет того, что воздушная масса уже более прохладная, а ночью меньше облаков, соответственно все тепло, которое накопилось днем, быстро будет высвобождаться в окружающее пространство. И поэтому ночью и в предрассветные часы происходит резкое снижение температуры. Соответственно могут быть заморозки", — рассказала Птуха.

В ближайшие две ночи, с 1 на 2 октября и с 2 на 3 октября ожидаются заморозки. Кроме того, их вероятность сохраняется и в течение первой декады октября.

Напомним, синоптик спрогнозировала "Телеграфу", что в первые дни октября ожидается сухая погода.