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Ряд областей України чекають заморозки і різке потепління

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Найближчими днями в Україні похолоднішає Новина оновлена 17 жовтня 2021, 15:27
Найближчими днями в Україні похолоднішає

Відчутно холодніше стане одразу у чотирьох областях

Вже найближчими днями у ряд областей України прийдуть перші заморозки, але одразу після них наступить і потепління. Відчутно холодніше стане вже у вівторок, 19 жовтня.

Про це свідчать дані сервісу weather.com.

Так, 19 жовтня до мінус 1 градусу температура повітря впаде у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях у нічний час. При цьому у інших регіонах у ці дні заморозків на ґрунті не спостерігається.

Погода у Києві
Погода у Києві
Погода у Вінниці
Погода у Вінниці
Погода у Кропивницькому
Погода у Кропивницькому
Погода у Житомирі
Погода у Житомирі

Температура повітря у вівторок, 19 жовтня, у решті регіонів буде коливатися у межах від +7 до +12 градусів вдень, та від +1 до +8 градусів вночі.

Дані Укргідрометцентру
Дані Укргідрометцентру

За даними синоптиків, похолодання буде спостерігатися всього один день. Тобто у середу, 20 жовтня, стовпчики термометрів як вдень, так і вночі, будуть показувати температуру вище нуля.

Більше того, після 21 жовтня температура повітря місцями сягатиме 18-19 градусів тепла. У їх числі Київська, Харківська, Львівська, Запорізька та Дніпропетровська області.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на кінець жовтень синоптики також прогнозували перший сніг в Україні. Найбільша ймовірність, що він випаде на високогірʼї Карпат.

Теги:
#Україна #Погода #Потепління #Нічні заморозки
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