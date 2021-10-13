Україну накрили дощі та похолодання, але в деякі області тепло ще повернеться

Зливи накриють одразу сім регіонів України

В Україні у середу, 13 жовтня, сильні дощі накриють значну частину України — зливи очікуються одразу у семи областях. Однак, потепління повернеться у регіони вже у найближчі дні.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Негода у середу накриє Чернігівську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області. У цих регіонах оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Зливи 13 жовтня очікуються у 7 областях України

Однак, за даними сервісу weather.com, вже через кілька днів погода порадує потеплінням. Одразу у кількох регіонах повітря після 21 жовтня прогріється на кілька градусів, а дощі відступлять.

У число областей, де стане тепліше, потрапити Київська, Харківська, Львівська, Запорізька та Дніпропетровська області.

Погода у Києві

Погода у Харкові

Погода у Львові

Погода у Запоріжжі

Погода у Дніпрі

Після потепління у кінці жовтня температура повітря коливатиметься від +10 до +14 градусів вдень, а вночі місцями буде опускатися аж до нуля градусів. На Заході країни наприкінці місяця дощитиме, у центральних регіонах опади прогнозують, однак лише місцями і короткочасні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у другій декаді жовтня метеорологи прогнозують більшу хмарність та дощі, а у Карпатах випаде перший сніг.