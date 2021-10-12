Україну накриють проливні дощі: прогноз погоди на 13 жовтня

Погода у середу теплом не порадує

Україну у середу, 13 жовтня, накриє циклон з сильними дощами та густими хмарами, а у більшості областей переважатиме холодна погода з максимальною температурою у +12 градусів.

Такий прогноз озвучила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Зазначається, що сильні дощі накриють Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську та частину Дніпропетровської областей. При цьому на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Вінниччині 13-го жовтня сильних дощів не прогнозують, але небо затягнуть хмари.

Періодичні дощі пройдуть і у Одеській області, а у Карпатах чекають дощів зі снігом.

Що температурних показників, то середа в Україні буде холодною — стовпчик термометрів покаже максимум +8 +12 градусів. Трохи тепліше буде на Запоріжжі — до +13 +18 градусів, адже ця область потрапить під теплий сектор циклону.

У Києві 13-го жовтня буде хмарно та холодно. Вдень синоптики прогнозують +9+11 градусів, вночі +4+7 градусів

За даними "Укргідрометцентру", дощі накриють всю територію України, однак на сході та у центральній частині опади будуть ряснішими.

Погода в Україні 13 жовтня теплом не порадує

Як повідомила прес-служба ДСНС, у середу західні області накриє густий туман, через що видимість значно погіршиться. А через зливи, які прогнозують протягом дня рятувальники попереджають про I рівень небезпеки, жовтий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода у жовтні та де очікувати перший сніг.