Україну накриють проливні дощі: прогноз погоди на 13 жовтня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 73
Погода у середу теплом не порадує
Україну у середу, 13 жовтня, накриє циклон з сильними дощами та густими хмарами, а у більшості областей переважатиме холодна погода з максимальною температурою у +12 градусів.
Такий прогноз озвучила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Зазначається, що сильні дощі накриють Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську та частину Дніпропетровської областей. При цьому на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Вінниччині 13-го жовтня сильних дощів не прогнозують, але небо затягнуть хмари.
Періодичні дощі пройдуть і у Одеській області, а у Карпатах чекають дощів зі снігом.
Що температурних показників, то середа в Україні буде холодною — стовпчик термометрів покаже максимум +8 +12 градусів. Трохи тепліше буде на Запоріжжі — до +13 +18 градусів, адже ця область потрапить під теплий сектор циклону.
У Києві 13-го жовтня буде хмарно та холодно. Вдень синоптики прогнозують +9+11 градусів, вночі +4+7 градусів
За даними "Укргідрометцентру", дощі накриють всю територію України, однак на сході та у центральній частині опади будуть ряснішими.
Як повідомила прес-служба ДСНС, у середу західні області накриє густий туман, через що видимість значно погіршиться. А через зливи, які прогнозують протягом дня рятувальники попереджають про I рівень небезпеки, жовтий.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода у жовтні та де очікувати перший сніг.
- Дата публікації
-
- Категорія
-