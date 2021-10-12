Украину накроют проливные дожди: прогноз погоды на 13 октября

Погода в среду теплом не порадует

Украину в среду, 13 октября, накроет циклон с сильными дождями и густыми облаками, а в большинстве областей будет преобладать холодная погода с максимальной температурой в 12 градусов.

Такой прогноз озвучила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Отмечается, что сильные дожди накроют Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Николаевскую, Херсонскую и часть Днепропетровской областей. При этом в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой области 13-го октября сильных дождей не прогнозируют, но небо затянут облака.

Периодические дожди пройдут и в Одесской области, а в Карпатах ожидают дождей со снегом.

Касаемо температурных показателей, то среда в Украине будет холодной — столбик термометров покажет максимум +8 +12 градусов. Немного теплее будет в Запорожье — до +13 +18 градусов, ведь эта область попадет под теплый сектор циклона.

В Киеве 13 октября облачно и холодно. Днем синоптики прогнозируют+ 9 + 11 градусов, ночью 4 + 7 градусов

По данным "Укргидрометцентра", дожди накроют всю территорию Украины, однако на востоке и в центральной части осадки будут более обильными.

Погода в Украине 13 октября теплом не порадует

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, в среду западные области накроет густой туман, из-за чего видимость значительно ухудшится. А из-за ливней, которые прогнозируют в течение дня спасатели предупреждают про I уровень опасности, желтый.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в октябре и где будет первый снег.