Украину накрыли дожди и похолодание, но в некоторые области тепло еще вернется

Дожди накроют сразу семь регионов Украины

В Украине в среду, 13 октября, сильные дожди накроют значительную часть Украины — ливни ожидаются сразу в семи областях. Однако, потепление вернется в регионы уже в ближайшие дни.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Непогода в среду накроет Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. В этих регионах объявлено I уровень опасности, желтый.

Ливни 13 октября ожидаются в 7 областях Украины

Однако, по данным сервиса weather.com, уже через несколько дней погода порадует потеплением. Сразу в нескольких регионах воздуха после 21 октября прогреется на несколько градусов, а дожди отступят.

В число областей, где станет теплее, попали Киевская, Харьковская, Львовская, Запорожская и Днепропетровская области.

Погода в Киеве

Погода в Харькове

Погода во Львове

Погода в Запорожье

Погода в Днепре

После потепления в конце октября температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов днем, а ночью местами будет опускаться до нуля градусов. На Западе страны в конце месяца дожди, в центральных регионах осадки прогнозируют, однако лишь местами и кратковременные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во второй декаде октября метеорологи прогнозируют большую облачность и дожди, а в Карпатах выпадет первый снег.