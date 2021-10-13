Украину накрыли дожди и похолодание, но в некоторые области тепло еще вернется
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Дожди накроют сразу семь регионов Украины
В Украине в среду, 13 октября, сильные дожди накроют значительную часть Украины — ливни ожидаются сразу в семи областях. Однако, потепление вернется в регионы уже в ближайшие дни.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Непогода в среду накроет Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. В этих регионах объявлено I уровень опасности, желтый.
Однако, по данным сервиса weather.com, уже через несколько дней погода порадует потеплением. Сразу в нескольких регионах воздуха после 21 октября прогреется на несколько градусов, а дожди отступят.
В число областей, где станет теплее, попали Киевская, Харьковская, Львовская, Запорожская и Днепропетровская области.
После потепления в конце октября температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов днем, а ночью местами будет опускаться до нуля градусов. На Западе страны в конце месяца дожди, в центральных регионах осадки прогнозируют, однако лишь местами и кратковременные.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во второй декаде октября метеорологи прогнозируют большую облачность и дожди, а в Карпатах выпадет первый снег.
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