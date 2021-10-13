Укр

Украину накрыли дожди и похолодание, но в некоторые области тепло еще вернется

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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В среду, 13 октября, в Украине прогнозируют ливни Новость обновлена 13 октября 2021, 10:29
В среду, 13 октября, в Украине прогнозируют ливни

Дожди накроют сразу семь регионов Украины

В Украине в среду, 13 октября, сильные дожди накроют значительную часть Украины — ливни ожидаются сразу в семи областях. Однако, потепление вернется в регионы уже в ближайшие дни.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Непогода в среду накроет Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. В этих регионах объявлено I уровень опасности, желтый.

Ливни 13 октября ожидаются в 7 областях Украины
Ливни 13 октября ожидаются в 7 областях Украины

Однако, по данным сервиса weather.com, уже через несколько дней погода порадует потеплением. Сразу в нескольких регионах воздуха после 21 октября прогреется на несколько градусов, а дожди отступят.

В число областей, где станет теплее, попали Киевская, Харьковская, Львовская, Запорожская и Днепропетровская области.

Погода в Киеве
Погода в Киеве
Погода в Харькове
Погода в Харькове
Погода во Львове
Погода во Львове
Погода в Запорожье
Погода в Запорожье
Погода в Днепре
Погода в Днепре

После потепления в конце октября температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов днем, а ночью местами будет опускаться до нуля градусов. На Западе страны в конце месяца дожди, в центральных регионах осадки прогнозируют, однако лишь местами и кратковременные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во второй декаде октября метеорологи прогнозируют большую облачность и дожди, а в Карпатах выпадет первый снег.

Теги:
#Украина #Погода #Укргидрометцентр
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