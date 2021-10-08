Коли включать опалення в Україні

У деяких містах України вже розпочався опалювальний сезон або озвучена дата старту подачі тепла.

Традиційно, для того, щоб батареї в будинках українців стали теплими місцева влада міста або населеного пункту повинна прийняти рішення про початок опалювального сезону. Відбувається це в прив’язці до середньодобової температури — вона не повинна перевищувати восьми градусів зі знаком "+" і протриматися такою три доби.

У Харкові опалення включили в лікарнях, школах, дитсадках, а також установах соціальної та культурної сфери. У звичайних житлових будинках батареї потеплішають з 15 жовтня, але якщо найближчими днями погода зіпсується — можуть перенести запуск на більш ранній час.

У Львові потеплішали труби вже в 16 бюджетних установах, а у зв’язку з очікуваним похолоданням на вихідних з понеділка 11 жовтня опалення подадуть вже всім користувачам — від шкіл та садочків до будинків міських жителів.

У Дніпрі опалення поки немає, але і середньодобова температура не впала нижче 8 градусів на три дні. Орієнтовний час включення — в 20-х числах жовтня.

У Києві опалювальний сезон стартував поки тільки для бюджетних установ, але в столиці готові почати подачу тепла і в житлові будинки, якщо температура спуститься нижче 8 градусів.

В Одесі опалення включати планують пізніше всіх. Південне місто традиційно демонструє вищу температуру в жовтні і тому старт подачі тепла запланували на 1 листопада.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду не підвищать до кінця опалювального сезону.