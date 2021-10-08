Когда включат отопление в Украине

В некоторых городах Украины уже начался отопительный сезон или озвучена дата старта подачи тепла.

Традиционно, для того, чтобы батареи в домах украинцев стали теплыми местные власти города или населенного пункта должны принять решение про начало отопительного сезона. Происходит это в привязке к среднесуточной температуре — она не должна превышать восьми градусов со знаком "+" и продержаться такой трое суток.

В Харькове отопление включили в больницах, школах, детсадах, а также учреждениях социальной и культурной сферы. В обычных жилых домах батареи потеплеют с 15 октября, но если в ближайшие дни погода испортится — могут перенести запуск на более раннее время.

Во Львове потеплели трубы уже в 16 бюджетных учреждениях, а в связи с ожидаемым похолоданием на выходных с понедельника 11 октября отопление подадут уже всем пользователям — от школ и садиков до домов городских жителей.

В Днепре отопления пока нет, но и среднесуточная температура не упала ниже 8 градусов на три дня. Ориентировочное время включения — в 20-х числах октября.

В Киеве отопительный сезон стартовал пока только для бюджетных учреждений, но в столице готовы начать подачу тепла и в жилые дома, если температура спустится ниже 8 градусов.

В Одессе отопление включать планируют позже всех. Южный город традиционно демонстрирует более высокую температуру в октябре и поэтому старт подачи тепла запланировали на 1 ноября.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что тарифы на тепло и горячую воду не повысят до конца отопительного сезона.