Отопительный сезон-2021 в Украине уже начался: когда и где потеплеют батареи в ближайшее время

Жители Львова начали радоваться теплым батареям с 11 октября

С наступлением холодных осенних дней температура воздуха в большинстве помещений без индивидуального отопления обычно резко снижается. Это приводит к непреодолимому желанию потеплее закутаться и, пожалуй, застучать ложкой по батарее — в надежде, что так коммунальщики скорее отреагируют на необходимость обогрева.

Это, конечно, шутка, однако сам вопрос начала отопительного сезона — весьма серьезный. "Телеграф" изучил, когда же в квартирах разных крупных городов Украины наконец-то станет тепло.

Общие требования

Как известно, украинская система центрального отопления в жилищном сектора работает по давно проверенной схеме.

Так, котельные могут начать свою работу только тогда, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже значения +8°С. При этом подобные цифры должны фиксироваться на протяжении минимум троих суток — иначе отопительный сезон снова будет запущен позже.

Именно по этой причине в некоторых областях Украины теплых батарей приходится ждать слишком долго. Хорошо, что хоть объекты социальной инфраструктуры начинают обогревать вне подобного графика — а благодаря распоряжению местных властей.

Львов

Жители Львова, пожалуй, являются одними из самых счастливых украинцев этой осенью. Все потому, что у них отопительный сезон стартовал с 11 октября.

При этом тепло начали давать не только школам, больницам или другим учреждениям, но и в жилые дома.

Согласно информации Львовского горсовета, уже по состоянию на 12 октября в городе около 92% домов получили доступ к централизованному отоплению. При этом некоторые львовяне отказались от столь раннего начала отопительного сезона, чтобы немного поэкономить деньги.

Если же в доме до сих пор холодные батареи, чиновники рекомендуют жителям обратиться к балансодержателю за информацией.

Харьков

С четверга, 14 октября, стало теплее и в Харькове, ведь КП "Харьковские тепловые сети" запустили свои котельные. При этом в сеть даже выложили документ, который подтверждает очередность подключения тепла.

Очередь подачи тепла в Харькове

Следует отметить, что "завершение" очереди считается по абсолютно всех потребителях в пределах того или иного микрорайона.

Всего харьковские коммунальщики планируют потратить на подключение города к централизованному отоплению осенью 2021 года около двух-трех недель.

Одесса

В Одессе горожанам, которые всё ждут потепления домашних батарей, вероятно, придется потеплее одеваться дома еще минимум несколько дней.

Несмотря на то, что еще во вторник, 12 октября, в департаменте городского хозяйства отмечали, что город готов к началу отопительного сезона, погода все еще недостаточно холодная.

При этом сообщалось, что практически все многоквартирные дома, которыми опекается городская жилищно-коммунальная система, проверены и могут быть подключены к котельным. Конечно, не обходится и без эксцессов — отдельные дома с ОСББ не подали необходимые документы, дабы были улажены все бюрократические процедуры.

Интересно, что вице-мэр Дмитрий Жеман во время заседания штаба по теплу высказал мнение, что у Одессы осталась последняя неделя для подготовки к началу отопительного сезона, прежде чем тепло пойдет по трубам.

Днепр

С понедельника, 18 октября, в большинстве многоквартирных домов Днепра должны начать заполнять водой батареи. И хотя это будет лишь пробный запуск, дабы проверить систему центрального отопления, горожане могут рассчитывать на то, что в квартирах относительно скоро потеплеет.

По крайней мере, в местных коммунальных предприятиях "Комэнергосервис" и "Теплоэнерго" администрация заверяет, что город полностью готов к наступлению холодного времени года.

Киев

В столице отопительный сезон стартовал частично еще с первых дней октября — соответствующее распоряжение якобы выдал мэр Виталий Кличко. Однако потеплели батареи не в домах — тепло пришло в школы, детские садики, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры Киева.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, столичные коммунальщики готовы начать отопительный сезон. При этом они соблюдают традицию о температурном режиме, которую мы упоминали в начале материала. Пока градусники не будут показывать три дня подряд меньше +8°С, тепла в киевских многоэтажках не будет.

Впрочем, как подчеркнул чиновник, если жители отдельных домой хотят начала отопительного сезона раньше, они могут обратиться с соответствующим заявлением в КГГА (по электронной почте). Для этого следует создать инициативную группу, чье обращение поддержит подписями больше половины всех жителей дома. Затем чиновники рассмотрят прошение и подключат дом к системе вне очереди.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как на благосостоянии украинцев отразится повышение стоимости газа.