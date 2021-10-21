"Минфин пошел на вопиющее нарушение правил": что не так с Госбюджетом-2022
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Министерство финансов проектом госбюджета готовит для себя роль "супергероя", но экономисты разоблачили намерения чиновников
20 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2022 год в первом чтении: «за» проголосовали 264 народных депутата. Презентуя главную смету страны, председатель бюджетного комитета ВР Юрий Аристов поведал, что при подготовке к первому чтению Комитет рассмотрел более 3 тысяч предложений депутатов и комитетов, и в итоге рекомендует учесть полностью или частично 1501 предложение. Согласитесь: надеяться на то, что хоть кто-то из 264 нардепов, проголосовавших «за», изучил не только документ, но и правки, может только очень наивный человек.
«Телеграф» вместе с экспертами разбирался, за что народные избранники по традиции проголосовали «не глядя».
Основные показатели
Если говорить по существу, то документ мало изменился с тех пор, как его внесли в парламент месяц назад.
Итак, доходы госбюджета, по мнению его авторов, составят 1,267 трлн грн, расходы — 1,442 трлн грн. То есть украинский бюджет по-прежнему является дефицитным, но, как мы уже писали ранее, по-другому и быть не может. Профицитный бюджет себе могут позволить очень немногие и очень богатые страны вроде Германии, которые к тому же имеют и торговый профицит, то есть продают на внешние рынки больше, чем покупают. Все остальные формируют дефицитный бюджет, и Украина не является исключением. Более того: сегодня дефицит бюджета в 5% и даже 10% является не проблемой, а одним из элементов выхода из кризиса.
Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга планируют потратить 181,4 млрд грн, на погашение — 393,3 млрд грн. Потребительская инфляция составит 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.
Пенсии и зарплаты
Среднемесячная зарплата составит в 2022 году 15 300 грн. То есть, учитывая, что, скажем, в июле 2021-го средняя зарплата составила 14 345 грн, богаче украинцы не станут. Об этом же говорит и динамика минимальной зарплаты.
Некоторые СМИ поспешили отметить, что в 2022 году минималка увеличится дважды, но это не так. Дело в том, что до 6500 грн минимальная зарплата вырастет с 1 декабря 2021 года – это заложено в бюджете на текущий год. А в 2022 году рост предусмотрен всего один раз: до 6700 грн с 1 октября 2022. Такой чисто символический шажок позволил экспертам усомниться в том, что данный документ можно назвать бюджетом развития или, тем более, бюджетом модернизации.
«В 2022 году Кабмин планирует повысить минимальную зарплату только один раз и всего лишь на 200 грн, при этом намерен увеличить поступления от налога на доходы физлиц аж на 24,1%. Фактически каждый работающий украинец на четверть больше должен заплатить в бюджет в сравнении с 2021 годом. Но кто тогда будет поддерживать в Украине потребительский спрос?», — задался вопросом на своей странице в соцсети директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
С прожиточным минимумом тоже вышла незадача. Напомним, что в начале июня в первом чтении был принят законопроект №3515. Документом предусмотрено, что прожиточный минимум будет устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования бюджета на следующие 12 месяцев, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года. Само процентное соотношение предлагали установить не менее чем 40% уже в 2021 году, а через 10 лет — 50%.
Тем не менее при составлении бюджета этот законопроект был полностью проигнорирован, и в документ заложили рост прожиточного минимума по старой схеме — просто, чтобы компенсировать инфляцию. В 2022 году предлагается установить прожиточный минимум с 1 января 2022 в размере 2393 грн; с 1 июля – 2508 грн; с 1 декабря – 2589 грн.
Минимальная пенсия с 1 июня 2022-го составит 2027 грн, с 1 декабря – 2093 грн. Как пенсионеру на минималке выжить на эти деньги, по-прежнему остается очень большой загадкой нашего общества вообще и украинского Минфина в частности.
А что с поддержкой бизнеса?
По словам министра финансов Сергея Марченко, кроме кредитования, государство в будущем году никакой поддержки бизнесу не предоставит.
«У нас есть единственный механизм по поддержке бизнеса: это компенсация процентных ставок по кредитам и программа 5-7-9 для кредитования бизнеса. Других прямых форм поддержки бизнеса не предвидится, так как бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса», — цитируют министра СМИ.
Эксперты, опрошенные «Телеграфом», недоумевают: а как еще предусмотреть помощь бизнесу, если ее не закладывать в бюджет? По словам аналитика Алексея Куща, сегодня, после кризиса 2020-2021 года, огромные поддержки бизнесу оказываются не только в США, Китае и странах Европы, но и в менее развитых азиатских и африканских странах. И только Украина снова идет своим путем.
«Что касается компенсации процентных ставок, о которой говорит Марченко, то эта программа завершилась полным фиаско, — продолжает эксперт. – Во-первых, эту помощь получили совершенно не те, на кого она была рассчитана. Во-вторых, из-за того, что новые кредиты практически не выдавались, а просто старые замещались новыми, с точки зрения мультипликатора эффект оказался нулевым. Даже если бы эти деньги просто раздали пенсионерам, это принесло бы экономике большую пользу».
Аналитик Даниил Монин добавляет: бюджет на 2022 год свидетельствует о том, что Минфин хочет любой ценой «протащить» законопроект 5600, ухудшающий бизнес-среду в Украине.
«Именно к его голосованию Минфин прописал строительство и обновление новых аэропортов, ремонт железнодорожной инфраструктуры и даже ставит под угрозу проведение переписи 2023 года, — поясняет эксперт. — Поэтому Бюджет-2022 можно емко назвать «каждый фермер теперь олигарх». Ведь именно фермерам придется принять на себя главный удар и 5600, и нового бюджета».
«К концу 2022-го от него ничего не останется»
По мнению министра финансов, бюджет-2022 — сбалансированный и реальный к исполнению. Но такие оценки от главы Минфина вполне объяснимы: согласитесь, было бы странно ожидать, чтобы Сергей Марченко заявил обратное.
А вот экономисты настроены не столь оптимистично.
«Каждый год я говорю одно и то же: новый госбюджет ничем не отличается от предыдущих, — говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — У нас традиция такая – постоянно называть новые бюджеты «сбалансированными» и «бюджетами развития». Но правда в том, что ни один из госбюджетов Украины не был полностью выполнен, и новый документ такой же. Он сформирован таким образом, чтобы за него проголосовали, а потом Минфин будет его бесконечно менять в ручном режиме. Документ нужно будет полностью переделать хотя бы потому, что он не учитывает новые цены на газ и нефть. Или, например, инфляция заложена на уровне 6,2%, а она будет не менее 10%, но это всем безразлично. В общем, к концу 2022 года от этого варианта ничего не останется».
Алексей Кущ соглашается: это все тот же антисоциальный бюджет, в котором все так же в первую очередь учтены интересы кредиторов. В нем мы видим все тот же урезанный прожиточный минимум для трудоспособных, который в разы ниже реальных показателей. Но есть в этом бюджете и кое-что новое, и даже более того: уникальное.
«Дело в том, что обычно у нас формируется скрытый дефицит бюджета за счет того, что перспективы роста сознательно переоцениваются, а доходы завышаются. В реальности доходы оказываются меньше и в итоге бюджеты не выполняются, — отметил Кущ в беседе с «Телеграфом». – Уникальность же нынешней ситуации заключается в том, что Минфин пошел на вопиющее нарушение правил, колоссально занизив ВВП. В то время как номинальный ВВП к концу 2021 года по прогнозам составит более 5 трлн грн, на следующий год его заложили всего-навсего в размере 5,369 трлн грн».
По словам эксперта, глобальная перестройка принципов бюджетирования произошла по двум основным причинам.
Дело в том, поясняет Кущ, что маркер дефицита бюджета всегда был одним из ключевых в переговорах с МВФ, и, чтобы понравиться кредитору, завышалось значение номинального ВВП, выставлялись нереальные показатели по приватизации, ставился заниженный курс гривны к доллару для завышения ожидаемых поступлений от импортного НДС и импортных пошлин. Но после кризиса многие страны приняли бюджеты с дефицитом порядка 10%, так что МВФ стал относиться к этому гораздо спокойнее. Да и на большие деньги от фонда Украине рассчитывать не приходится, так что цель «понравиться МВФ» пропадает.
Но зато на первый план выходит другая цель – изначально занизить поступления в бюджет и, соответственно, значения ВВП. Этим «легким движением руки» Минфин создает себе комфортные условия на 2022 год: такой бюджет очень трудно не выполнить при любых раскладах.
«В Минфине подготовили почву для того, чтобы предстать в образе героев, которые в такие сложные времена перевыполняют план по доходам на десятки процентов, — говорит Кущ. – Я уже вижу главу Минфина в «костюме супермена», который гордо рапортует: план поступлений в первом квартале перевыполнен на 20%!».
Но даже если следующий год будет настолько сложным, что Минфин умудрится не превысить даже эти заниженные показатели, на бумаге все равно все будет выглядеть вполне прилично. Так что претензии к министерству будут минимальны, резюмировал Кущ. Тут «супергероем» стать, конечно, не получится, но индульгенцию от увольнения Марченко получит в любом случае.
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