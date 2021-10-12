В МВФ ухудшили прогноз роста украинской экономики в 2021 году
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В МВФ отметили, что в 2020 году ВВП Украины просел на 4%.
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста украинского ВВП в 2021 году.
Об этом идет речь в отчете World Economic Outlook за октябрь этого года.
В предыдущем, апрельском отчете, МВФ прогнозировал, что ВВП Украины поднимется в текущем году на 4%, однако теперь он ожидается лишь на уровне 3,5%. В среднем по миру ожидается рост в 5,9%, что заметно превосходит прогноз для нашей страны.
Ожидается, что в 2022 году отечественная экономика поднимется на 3,6%, что выше 3,4%, которые были в апрельском отчете.
Примерно такие же цифры ожидаются и в 2023 и 2024 годах — 3,4% и 3,8% соответственно.
Кроме того, указано, что в прошлом году украинская экономика просела на 4%, что выше показателей по миру, которые оценены в 3,1%.
Стоит также отметить, что с 2023 года в странах Западной Европы и Северной Америки ожидается сокращение роста ВВП до показателей ниже 3%.
Как сообщалось ранее, опрошенные "Телеграфом" эксперты ожидают того, что вскоре из-за роста стоимости энергоносителей, цены на практически все товары и услуги сильно вырастут. При том, подорожание продукции затронет не только Украину, но и весь мир.
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