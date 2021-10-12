У МВФ погіршили прогноз зростання української економіки в 2021 році

У МВФ відзначили, що в 2020 році ВВП України просів на 4%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання українського ВВП у 2021 році.

Про це йдеться у звіті World Economic Outlook за жовтень цього року.

У попередньому, квітневому звіті, МВФ прогнозував, що ВВП України підніметься в поточному році на 4%, проте тепер він очікується лише на рівні 3,5%. В середньому по світу очікується зростання в 5,9%, що помітно перевершує прогноз для нашої країни.

Зростання ВВП України і світу в 2021 році

Очікується, що у 2022 році вітчизняна економіка підніметься на 3,6%, що вище 3,4%, які були у квітневому звіті.

Зростання ВВП України і світу в 2022 році

Приблизно такі ж цифри очікуються й у 2023 і 2024 роках — 3,4% і 3,8% відповідно.

Зростання ВВП України і світу в 2023 році

Крім того, зазначено, що торік українська економіка просіла на 4%, що вище показників по світу, які оцінені в 3,1%.

Варто також відзначити, що з 2023 року країнах Західної Європи та Північної Америки очікується скорочення зростання ВВП до показників нижче 3%.

Як повідомлялося раніше, опитані "Телеграфом" експерти очікують того, що незабаром через зростання вартості енергоносіїв, ціни на практично всі товари і послуги сильно виростуть. При тому, подорожчання продукції торкнеться не тільки Україну, а й весь світ.