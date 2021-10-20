Пять интересных моментов проекта госбюджета-2022: мнение эксперта

Пока документ пророчит Украине больше проблем, чем пользы

В среду, 20 октября, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. "За" проголосовали 264 народных депутата.

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко назвал "Телеграфу" наиболее интересные, с его точки зрения, моменты, связанные с главным финансовым документом страны.

1. У "слуг" не хватает сил

"Практически ни одного голосование в последнее время фракция "Слуга народа" не может осилить самостоятельно. Не стало исключением и голосование за госбюджет в первом чтении, – отмечает Виктор Бобыренко. – При 226 необходимых, "слуги" дали лишь 223 голоса. Но их традиционно поддержали "Довира", "За майбутне", внефракционные".

Всё потому, акцентирует эксперт, что в проекте госбюджета предусмотрено 10 млрд грн на т.н. программы соцэкономразвития.

"Фактические – это депутатские деньги, – поясняет аналитик. – То есть, на следующий год каждому депутату дадут от 30 до 50 миллионов на округ, чтобы он мог там потешиться: построить лавочки, подлатать крыши – и сказать, что это всё я такой молодец".

2. Госдолг продолжит расти

По мнению эксперта, бюджет-2022 более сбалансированный, чем его предшественник. По крайне мере, меньший дефицит. Но проблемных моментов хватает и в нем.

"В доходной части заложено 400 млрд займа. Фактически – треть планируемой доходной части. А когда и как отдавать? У нас уже сейчас более 90 млрд долларов госдолг (54,49 млрд – внешний, 38 млрд – внутренний). По темпам увеличения госдолга команда Зеленского – вне конкуренции. Частично мы рассчитываем на МВФ, но больше всего – на облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Под куда большие проценты, чем деньги Фонда", – отмечает Виктор Бобыренко.

3. Прибыль, которой не будет

Еще одним проколом доходной части аналитик называет расчет на то, что многие госкомпании дадут прибыль.

"А этого не будет, – уверяет Виктор Бобыренко. – Особенно это касается "Нафтогаза", который, напротив, банкротится из-за того, что искусственно держится низкий тариф для домохозяйств".

4. Расходные нюансы

Что касается расходной части, эксперт обращает внимание, что наибольшая сумма в бюджете – не выплата долгов, как в этом году (пиковые выплаты мы прошли в 2020-2021, это радует), а дотация из госбюджета в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

"Согласно новому закону, пенсии ежегодно индексируются, в зависимости от уровня инфляции. Это должно происходить в марте. Но фактически почти 300 млрд – дотация в ПФУ. То есть, мы влезаем в долги, чтобы выплачивать пенсии", – подчеркивает Виктор Бобыренко.

По его словам, различные отрасли, министерства, ведомства, никогда не будут довольны тем, сколько намереваются расходовать на них. И критика тут – постоянная и не всегда обоснованная, считает аналитик.

"В заслугу (хоть она и популистическая, но необходимая) я бы поставил увеличение зарплат врачам до 20 тысяч (16 минимум на карточку). Неприятно лишь то, что Офис президента будет преподносить это чуть ли не как личную заслугу Зеленского, – отмечает Виктор Бобыренко. – Будто он из своего кармана достал и заплатил всем медикам".

5. Местные власти – на голодный паёк

По словам Виктора Бобыренко, мимо внимания многих экспертов прошел очень важный момент. На котором он хотел бы сосредоточить внимание.

"В проекте госбюджета очень сильно, на 40%, уменьшилась базовая дотация в областные бюджеты. Это означает, что правительство Зеленского вынуждает облгосадминистрации (ОГА), облсоветы в тандеме сокращать расходы на систему интернатов, профтехобразования, медучилища. Всё это передано на баланс областных бюджетов. А денег там нет. На камеру никто такого не скажет, но я знаю, что когда главы ОГА, главы различных советов приезжают в Киев и говорят о недофинансировании, в ответ слышат – уменьшайте количество учреждений. Закрывайте интернаты, ПТУ, медучилища. И всё это будет реальной проблемой в будущем году", – прогнозирует эксперт.

Он считает, что правительство намеренно поставило местные власти в режим просителей.

"И когда они будут приезжать и просить "дайте нам чуточку больше", от них будут что-то требовать взамен. К примеру: "Помогайте на выборах, чтобы у Зеленского и СН всё было хорошо с рейтингом". Такой себе шантаж местных властей, которые садят на голодный паёк", – резюмирует Виктор Бобыренко.

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