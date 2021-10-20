П’ять цікавих моментів проекту держбюджету-2022: думка експерта

Поки документ пророкує Україні більше проблем, ніж користі

У середу, 20 жовтня, Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік. "За" проголосували 264 народних депутата.

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко назвав "Телеграфу" найбільш цікаві, з його точки зору, моменти, пов’язані з головним фінансовим документом країни.

1. У "слуг" не вистачає сил

"Практично жодного голосування останнім часом фракція "Слуга народу" не може осилити самостійно. Не стало винятком і голосування за держбюджет у першому читанні, — зазначає Віктор Бобиренко. — При 226 необхідних, "слуги" дали лише 223 голоси. Але їх традиційно підтримали "Довіра", "За майбутнє", позафракційні".

Все тому, акцентує експерт, що в проекті держбюджету передбачено 10 млрд грн на т.зв. програми соцекономрозвитку.

"Фактичні — це депутатські гроші, — пояснює аналітик. — Тобто, на наступний рік кожному депутату дадуть від 30 до 50 мільйонів на округ, щоб він міг там потішитися: побудувати лавочки, підлатати дахи — і сказати, що це все я такий молодець".

2. Держборг продовжить рости

На думку експерта, бюджет-2022 більш збалансований, ніж його попередник. Принаймні, менший дефіцит. Але проблемних моментів вистачає і в ньому.

"У дохідній частині закладено 400 млрд позики. Фактично — третина планованої дохідної частини. А коли і як віддавати? У нас вже зараз більш 90 млрд доларів держборг (54,49 млрд — зовнішній, 38 млрд — внутрішній). За темпами збільшення держборгу команда Зеленського — поза конкуренцією. Частково ми розраховуємо на МВФ, але найбільше — на облігації внутрішньої держпозики (ОВДП). Під куди більші відсотки, ніж гроші Фонду", — зазначає Віктор Бобиренко.

3. Прибуток, якого не буде

Ще одним проколом дохідної частини аналітик називає розрахунок на те, що багато держкомпанії дадуть прибуток.

"А цього не буде, — запевняє Віктор Бобиренко. — Особливо це стосується "Нафтогазу", який, навпаки, банкрутує через те, що штучно тримається низький тариф для домогосподарств".

4. Витратні нюанси

Що стосується видаткової частини, експерт звертає увагу, що найбільша сума в бюджеті — не виплата боргів, як цього року (пікові виплати ми пройшли в 2020-2021, це радує), а дотація з держбюджету до Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Згідно з новим законом, пенсії щорічно індексуються, в залежності від рівня інфляції. Це повинно відбуватися в березні. Але фактично майже 300 млрд — дотація в ПФУ. Тобто, ми залазимо в борги, щоб виплачувати пенсії", — підкреслює Віктор Бобиренко.

За його словами, різні галузі, міністерства, відомства, ніколи не будуть задоволені тим, скільки мають намір витрачати на них. І критика тут — постійна і не завжди обгрунтована, вважає аналітик.

"У заслугу (хоч вона і популістична, але необхідна) я б поставив збільшення зарплат лікарям до 20 тисяч (16 мінімум на картку). Неприємно лише те, що Офіс президента буде підносити це мало не як особисту заслугу Зеленського, — зазначає Віктор Бобиренко. — Ніби він зі своєї кишені дістав і заплатив усім медикам".

5. Місцеву владу — на голодний пайок

За словами Віктора Бобиренка, повз увагу багатьох експертів пройшов дуже важливий момент, на якому він хотів би зосередити увагу.

"У проекті держбюджету дуже сильно, на 40%, зменшилася базова дотація в обласні бюджети. Це означає, що уряд Зеленського змушує облдержадміністрації (ОДА), облради в тандемі скорочувати витрати на систему інтернатів, профтехосвіти, медучилища. Все це передано на баланс обласних бюджетів. А грошей там немає. На камеру ніхто такого не скаже, але я знаю, що коли голови ОДА, голови різних рад приїжджають до Києва і кажуть про недофінансування, у відповідь чують — зменшуйте кількість установ. Закривайте інтернати, ПТУ, медучилища. І все це буде реальною проблемою в майбутньому році", — прогнозує експерт.

Він вважає, що уряд навмисно поставив місцеву владу в режим прохачів.

"І коли вони будуть приїжджати і просити "дайте нам трішки більше", від них будуть щось вимагати взамін. Наприклад: "Допомагайте на виборах, щоб у Зеленського та СН все було добре з рейтингом". Такий собі шантаж місцевої влади, яку садять на голодний пайок", — резюмує Віктор Бобиренко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який бюджет Кабмін запропонував на 2022 і що не так з обсягами доходів і витрат.