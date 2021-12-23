"Доведеться змиритися й платити", — економіст Фурса про тарифи та курс долара в Україні

Відомий фінансист поділився своїми прогнозами щодо найактуальніших для українців тем

Як співається у відомій пісні, це був тяжкий рік. І хоча українська економіка потроху відновлюється після кризи, робить вона це повільніше, ніж очікувалося. На щастя, сьогодні "винних" довго шукати не треба – вже другий рік причиною всіх бід у світі є пандемія, яка не поспішає від нас йти.

Що готує українській економіці новий 2022 рік? Чи є куди зростати цінам та тарифам? Чи піднесе неприємні сюрпризи валютний курс? Чи варто очікувати на припинення "евакуації" українців за кордон? На ці та інші теми "Телеграф" поговорив із фінансистом Сергієм Фурсою.

Про пандемію та зростання економіки

– Сергію, якщо торішні прогнози експертів будувалися на тому, що коронавірус у 2021-му нас покине, то цього року вже всі беруть за основу, що він залишиться з нами надовго. Як ви вважаєте, чи чекають на нас локдауни, обмеження та маски у 2022 році?

– Я не імунолог, тож прогнози щодо коронавірусу давати все ж таки не буду. Якщо ми говоримо про коронавірус та економіку, то мої економічні прогнози ніяк не пов’язані з вірусом. Вони ґрунтуються на тому, що коронавірус не впливає на українську економіку, бо ми не маємо жодних обмежень.

– Тоді почнімо про самі прогнози. Головне економічне питання: що буде 2022-го з українською економікою? Сьогодні вже можна говорити, що зростання ВВП за підсумками року, що минає, буде мінімальним – йому не вдасться відіграти 4-відсоткове падіння 2020-го. Чи стане 2022 рік для нашої економіки більш стрімким та успішним?

– Номінальний ВВП за підсумками року виріс досить значно, але реальний справді не відіграє тогорічного падіння. У 2022-му зростання продовжиться – я думаю, воно буде вищим за 3%.

– Цього вистачить, щоб українці відчули зростання економіки на собі? Зарплати зростуть?

– Українські зарплати зростають із 2016 року і сьогодні є найвищими за всю історію країни, причому й у гривневому, і у доларовому еквіваленті. Це якщо дивитися цифри. Якщо ж запитати самих українців, вони дадуть відповідь, що цього зростання не відчувають. Але відчувати чи не відчувати – це специфічна історія. А те, що зарплати зростають за зростанням економіки – це факт.

Про ціни та тарифи

– Ціни та тарифи були однією з основних тем експертної спільноти та ЗМІ протягом усього 2021 року. Інфляція за підсумками року буде близько 10%, хоча за відчуттями, звісно, більше. Як ви вважаєте, що буде з цінами у 2022 році?

– Ціни сьогодні зростають у всьому світі, і цілком логічно, що за рекордної світової інфляції Україна не залишилася осторонь. Тим більше з огляду на те, що наша інфляція, в основному, імпортована. Вона може сповільнитись наступного року, але тут дуже важко робити прогноз, оскільки незрозуміла світова динаміка – зокрема, незрозуміло, що відбуватиметься з цінами на газ.

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– А що буде із тарифами?

– Вони зростатимуть. Тарифи, як і ціни, мають бути ринковими, а вони сьогодні в Україні поки що нижчі від ринкового рівня. Тож їм є куди рости.

– Думаю, українці з вами не погодяться. Навіть у не найбідніших людей сьогодні сильно псується настрій, коли вони бачать свої комунальні платіжки.

– Для тих, хто не може заплатити за комуналку за ринковими цінами, у нас у країні передбачено субсидії. А тим, кому платіжки здаються високими, доведеться змиритися і платити. Треба розуміти, що комуналка — це дорого в будь-якій країні світу: і у Швейцарії, і у Великій Британії, причому чим північніше, тим дорожче. У тій же Британії, якщо ви прийдете взимку в гості, відчуєте, що в будинку "злегка холодно". Скажімо, так: набагато холодніше, ніж в українських квартирах.

Про заробітчан

– Кілька днів тому всі взялися обговорювати новину про відплив трудових ресурсів за кордон: різниця між тими, хто виїхав і повернувся в Україну за 10 місяців 2021 року, склала понад 600 тисяч людей. Як ви вважаєте, чи вдасться президенту Володимиру Зеленському у 2022 році розпочати виконання однієї зі своїх основних передвиборчих обіцянок і хоча б призупинити цю "евакуацію"?

– Думаю, не вдасться. Із самого початку ці заяви звучали як популізм. Найближчими роками нічого не зміниться й українці продовжать їхати, оскільки для певних груп населення умови життя та роботи в Європі кращі. Відпливу українців за кордон значною мірою сприяв безвіз: якщо раніше виїхати було досить важко, то сьогодні таких проблем немає. Отже, сьогодні всі розмови про те, що українці ось-ось почнуть повертатися, — це нездійсненні мрії.

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– Справа лише у зарплатах?

– Зарплати – це один із важливих факторів, але, загалом кажучи, справа в комплексі причин. Це і зарплати, і соціальний захист, і безпека, і рівень життя загалом.

Про курс гривні

– Гривня цього року тішила стабільністю. Економісти, звичайно, постійно кажуть, що невелика девальвація була б гарною для експортерів, але звичайним українцям діла до експортерів немає, а таблички обмінників діють заспокійливо. Чи чекає на гривню така ж стабільність у 2022-му?

– Я вважаю, що курс національної валюти має бути ринковим, а не "допомагати" то експортерам, то імпортерам. До речі, якщо говорити про експортерів, то вони й так весь рік були "в шоколаді": таких високих цін на метали та агропродукцію ще ніколи не було. Тож їм скаржитися і без того нема на що.

Щодо прогнозу, то, якщо зовнішні фактори не чинитимуть надто сильного тиску, курс гривні наступного року збережеться на сьогоднішньому рівні.

– Зазвичай наприкінці грудня на валютному ринку виникає деяка невизначеність, і експерти починають лякати стрибками у святкові дні. Як ви вважаєте, на нас чекають у січні валютні сюрпризи?

– Ніколи у січні нічого подібного не буває, це просто чергові казки.

Про закон №5600

– У 2021-му було прийнято чимало економічних законів і одним з обговорюваних став закон №5600, який влада називає "антіолігархічним", а експерти — "антибізнесовим". А що думаєте ви про цей закон?

– Антіолігархічним я б його точно не назвав. А взагалі цей закон унікальний, оскільки йому вдалося солідаризувати різні бізнес-асоціації. І це не дивно, адже на прикладі "Синєво", якій виписали штраф на мільярд, можна побачити, як податківці легко виходять за межі здорового глузду.

Так, штраф уже скасували, але враження лишилося. Чи можна тепер переконати бізнес, що не слід боятися підвищення повноважень податкової? Як говорити про інвестиційний клімат у такій ситуації?

Ми знаємо, що платити податки не любить ніхто. Але одна справа — боротися з тіньовою економікою та злочинами, а інша – кошмарити бізнес. Поки що податкова сприймається бізнесом як ворог підприємців і не робить нічого для того, щоб ця ситуація змінилася.

– Виходячи з усього вищесказаного, як реалізація закону позначиться на Україні та українцях?

– На простих українцях – ніяк. Бюджет отримає трохи більше грошей, але це, найімовірніше, будуть не такі суттєві суми. Найважче доведеться підприємцям, яким загрожує додатковий тиск з боку податківців. Отже, представники бізнесу не дарма переживають із приводу нових законів.