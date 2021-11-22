Україну чекає "романтична" зима: експерт оцінив ймовірність віялових відключень електроенергії

Сергій Фурса вважає, що Україна не зможе пройти цю зиму без відключень світла

Енергетична криза в Україні з кожним днем стає все більше помітнішою, зокрема у регіонах та навіть столиці почалися віялові відключення електроенергії. На жаль, українцям прогнозують "романтичну" зиму з відсутністю світла.

Про це заявив фінансист та інвестиційний банкір Сергій Фурса в інтерв’ю "ПРОFILE".

За його словами, зима в Україні буде "дуже романтичною" тому, що без віялових відключень світла її вже неможливо пройти. Все тому, що в Україні зараз критично низькі запаси вугілля.

"Фізично, на пікових моментах навантаження, просто може не вистачити енергії й зараз ми не бачимо, щоб якось її привозили, чи щось робили у цьому напрямку. І насправді ви вже можете це (віялові відключення — ред.) побачити, по регіонах вже кажуть, що світло вимикають…", — зазначив Фурса.

Фінансист зазначив, що проблеми зі світлом вже почалися й у Києві. Зокрема, ввечері можна спостерігати мляве освітлення вулиць, коли лампи наче світять, а наче ні. Фурса додав, що востаннє він бачив таке явище у 2014-2015 роках і тепер знову це помітив. За його словами, це свідчить про початок тотальної економії електроенергії.

При цьому, каже банкір, влада не поспішає визнавати енергетичну проблему в Україні, тому рішення ніхто не шукає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вугілля в Україні катастрофічно не вистачає. В середині вересня на складах знаходилося близько 1 мільйона тонн вугілля, що становило половину від планових 2 мільйонів тонн або третину, від загального обсягу в 3 мільйони тонн, необхідних для опалювального сезону.

Також ми писали, який вихід з енергетичної кризи в Україні знайшла наша влада.