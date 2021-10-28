Імпорт електроенергії з РФ та Білорусі: чи загрожують Україні віяльні відключення світла

За гіршого розкладу, на думку експертів, в Україні можуть розпочатися віялові відключення електроенергії

Енергетична криза в Україні, про наближення якої попереджали ще влітку, дороге вугілля та його нестача на складах ТЕС — усе це загрожувало українцям наступної зими замерзанням та віяловими відключеннями через брак електроенергії.

Виходом із ситуації влада вирішила зробити поновлення імпорту електроенергії з Білорусі. У листопаді НАЕК «Енергоатом» вже викупила потужності перетину на кордоні з Білоруссю в 885 МВТ, ще 15 закупило ТОВ «Електро Ком’юніті».

В "Енергоатомі" пояснили майбутні закупівлі необхідністю створити запаси електроенергії на зиму, для чого вже працюють 14 енергоблоків українських АЕС із 15. А невеликий імпорт із Білорусі є одним із варіантів такого резервування.

Українці взимку не постраждають, можливо

Як заявили «Телеграфу» опитані експерти, найімовірніше імпорт електроенергії та взагалі майбутня зима для пересічних споживачів в Україні пройде без особливих змін, але є нюанси.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, тариф на електроенергію для українців у 1,44-1,68 грн за КВт/год. залежно від місячного споживання, зафіксований до 1 квітня. І, незалежно від цін імпортної енергії, тариф для населення не зросте.

Олег Попенко

«Мабуть, зміниться ціна на електроенергію для інших споживачів. Але тут треба розуміти, скільки й для чого буде імпортовано електроенергії. Якщо йдеться про запаси для покриття дефіциту світла в пікові моменти його споживання після 18 годин – це одне. А якщо імпортну енергію планують продавати всередині України – це може вплинути на ціну для промисловості», – зазначає Попенко.

Жодного впливу на населення від імпорту електроенергії з Білорусі не бачить і директор спеціальних проектів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

«На українців імпорт із Білорусі не вплине взагалі ніяк, зарезервовані 900 МВт електроенергії — це замало щоб якось вплинути на загальне споживання і тим більше тарифи для населення. Останні є фіксованими та встановлюються Кабміном. Навіть у найкращі для імпорту часи його частка не перевищувала 1,5% від загального обсягу споживання, а 900 МВт що прозвучали - ще менше. Водночас запаси на випадок якогось форс-мажору необхідні і тому їх резервують, але можливо, що в тому ж листопаді вони навіть не стануть у нагоді», — вважає співрозмовник «Телеграфа».

Геннадій Рябцев

Трохи менш оптимістичний директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич, який вважає, що в січні-лютому на українців неминуче чекають віялові відключення електроенергії.

«Внаслідок різкого подорожчання газу українці стали обмежувати його споживання. За підсумками 3-го кварталу його споживання впало на 21%, натомість більше обігріваються електроенергією. Це веде до зростання навантаження на мережі та обсягу загального споживання електроенергії, як результат я очікую неминучих віялових відключень у січні-лютому, коли буде особливо холодно, тому споживачі намагатимуться замінити дорогий газ на дешевшу електроенергію», — підсумовує експерт.

Дмитро Марунич

Втім, заощадити на опаленні електроенергією замість газу в майбутньому опалювальному сезоні українці навряд чи зможуть, адже 600 тисяч сімей скасували пільги на електроопалення свого житла.