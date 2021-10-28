Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси: грозят ли Украине веерные отключения света

При худшем раскладе, по мнению экспертов, в Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии

Энергетический кризис в Украине, о приближении которого предупреждали еще летом, дорогой уголь и его нехватка на складах ТЭС — все это грозило украинцам будущей зимой замерзанием и веерными отключениями из-за нехватки электроэнергии.

Выходом из ситуации власти решили сделать возобновление импорта электроэнергии из Беларуси. В ноябре НАЭК «Энергоатом» уже выкупила мощности сечения на границе с Беларусью в 885 МВТ, еще 15 закупило ООО «Электро Комьюнити».

В "Энергоатоме" объяснили будущие закупки необходимостью создать запасы электроэнергии на зиму, для чего уже работают 14 энергоблоков украинских АЭС из 15. А небольшой импорт из Беларуси является одним из вариантов такого резервирования.

Украинцы зимой не пострадают, возможно

Как заявили «Телеграфу» опрошенные эксперты, вероятнее всего, импорт электроэнергии и вообще будущая зима для рядовых потребителей в Украине пройдет без особых изменений, но есть нюансы.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, тариф на электроэнергию для украинцев в 1,44-1,68 грн за Квт/ч в зависимости от месячного потребления, зафиксирован до 1 апреля. И вне зависимости от цен импортной энергии, тариф для населения не вырастет.

Олег Попенко

«Скорее всего, изменится цена на электроэнергию для других потребителей. Но тут нужно понимать, сколько и для чего будет импортировано электроэнергии. Если речь идет о запасах для покрытия дефицита света в пиковые моменты его потребления после 18 часов – это одно. А если импортную энергию планируют перепродавать внутри Украины – это может повлиять на цену для промышленности», — отмечает Попенко.

Никакого влияния на население от импорта электроэнергии из Беларуси не видит и директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«На украинцах импорт из Беларуси не повлияет вообще никак, зарезервированные 900 Мвт электроэнергии — это слишком мало чтобы как-то повлиять на общее потребление и тем более тарифы для населения. Последние являются фиксированными и устанавливаются Кабмином. Даже в лучшие для импорта времена его доля не превышала 1,5% от общего объема потребления, прозвучавшие же 900 Мвт же еще меньше. Вместе с тем запасы на случай какого-то форс-мажора необходимы и потому их резервируют, но возможно, что в том же ноябре они даже не потребуются», — считает собеседник «Телеграфа».

Геннадий Рябцев

Чуть менее оптимистичен директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, считающий, что в январе-феврале украинцев неминуемо ждут веерные отключения электроэнергии.

«В результате резкого подорожания газа украинцы стали ограничивать его потребление. По итогам 3-го квартала его потребление упало на 21%, и обогреваться больше электроэнергией. Это ведет к росту нагрузки на сети и объема общего потребления электроэнергии, как результат я ожидаю неминуемых веерных отключений в январе-феврале, когда будет особенно холодно, так что потребители будут стараться заменить дорогой газ более дешевой электроэнергией», — заключает эксперт.

Дмитрий Марунич

Впрочем, сэкономить на отоплении электроэнергией вместо газа в будущем отопительном сезоне украинцы вряд ли смогут, ведь 600 тысячам семей отменили льготы на электроотопление своих жилищ.