600 тысяч семей потеряли помощь на оплату коммуналки - платежки увеличатся вдвое

Почти 600 тысяч украинцев лишились своих льгот

Хотя с 1 октября Кабинет министров снизил на 24 копейки – до 1,44 грн за 1 Квт/ч тариф на электроэнергию для части украинцев, платежки за свет более полумиллиона украинцев увеличатся примерно вдвое.

Причина

Еще 28 декабря 2020 года правительство отменило льготный тариф в 90 копеек для тех домохозяйств, которые потребляли менее 100 киловатт. Однако среди пострадавших декабрьской отменой льгот оказались и те, кто использовал электроэнергию для обогрева жилья и имел право на сниженный тариф, в частности:

жители квартир и домов, оборудованных электрообогревательными установками

жильцы, чьи жилища не газифицированы и не оснащены центральным отоплением;

многодетные и приемные семьи, или детские дома семейного типа.

До 1 января указанные категории граждан платили по льготному тарифу вдвое меньше обычного, а с Нового года указанную льготу отобрали. С 1 января и до конца прошлого отопительного сезона Домовладения получали компенсации от государства — своего рода "субсидию". Как следует из ответа Министерства социальной политики Украины на запрос «Телеграфа», на эти цели были выделены бюджетные средства в размере 1,4 млрд грн.

Минсоц говорит - льготы лишились

Льгот больше не будет

Как сообщили в Минсоце, с февраля по май за полагающейся им компенсацией обратились 571,6 тысяч украинцев, пользовавшихся электрообогревом своих жилищ которым были выплачены 943,7 млн грн.

Оставшиеся почти 460 миллионов гривен были возвращены в госбюджет, где и останутся, поскольку как сообщили в Минсоце «предоставление компенсации в следующем отопительном сезоне Порядком не предусмотрено».

«Дополнительно информируем, что установление льготных тарифов на электроэнергию не относится к полномочиям Минсоцполитики», — подчеркнуло ведомство в своем ответе.

В Министерстве утверждают - они не при чем

Таким образом свыше 400 миллионов гривен гривен, выделенные Кабмином на компенсацию роста тарифов для тех, кто обогревал свои жилища электричеством, оказались сэкономлены.

Выбора не оставили

Украинцы, использующие электричество для отопления, от такого поворота событий не в восторге. На подготовку документации и подключения были потрачены немалые средства.

«Я решил обогреваться электричеством 3 года назад – тогда государство всячески популяризовало переход на электроотопление, чтобы снизить зависимость от РФ и ее газа. Я тогда вложил в проект и оборудование порядка 15 тысяч гривен, но взамен получил льготы. При потреблении до 3000 киловатт я платил 0,9 грн за 1 Квт/ч днем и 0,45 грн ночью. Теперь же я буду платить днем 1,68 грн за тот же киловатт и 0,81 грн ночью», — отмечает киевлянин Александр, установивший электроотопление в своем доме в 2018 году.

Таких, как Александр в Украине порядка 600 тысяч.

Текущий отопительный сезон из-за рекордного роста цен на природный газ рискует стать особенно тяжелым – эксперты прогнозируют рост цен практически на все товары и услуги в Украине.