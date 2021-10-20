600 тисяч сімей втратили допомогу на оплату комуналки — платіжки збільшаться вдвічі

Майже 600 тисяч українців втратили свої пільги

Хоча з 1 жовтня Кабінет міністрів знизив на 24 копійки — до 1,44 грн за 1 Квт/год тариф на електроенергію для частини українців, платіжки за світло для понад півмільйона українців збільшаться приблизно вдвічі.

Причина

Ще 28 грудня 2020 року уряд скасував пільговий тариф в 90 копійок для тих домогосподарств, які споживали менш як 100 кіловатів. Однак серед постраждалих від грудневого скасування пільг виявилися і ті, хто використовував електроенергію для обігріву житла й мав право на знижений тариф, зокрема:

жителі квартир і будинків, обладнаних електроопалювальними установками;

мешканці, чиї оселі не газифіковані та не оснащені центральним опаленням;

багатодітні та названі сім’ї, або дитячі будинки сімейного типу.

До 1 січня зазначені категорії громадян платили за пільговим тарифом вдвічі менше звичайного, а з Нового року зазначену пільгу відібрали. З 1 січня і до кінця минулого опалювального сезону домоволодіння отримували компенсації від держави — свого роду "субсидію". Як випливає з відповіді Міністерства соціальної політики України на запит «Телеграфа», на ці цілі було виділено бюджетні кошти в розмірі 1,4 млрд грн.

Мінсоц каже — пільги втратили

Пільг більше не буде

Як повідомили в Мінсоц, з лютого по травень за належною їм компенсацією звернулися 571,6 тисячі українців, які користувалися електрообігрівом своїх осель і їм були виплачені 943,7 млн грн.

Решта, майже 460 мільйонів гривень було повернуто до держбюджету, де і залишаться, оскільки, як повідомили в Мінсоці «надання компенсації в наступному опалювальному сезоні Порядком не передбачено».

«Додатково інформуємо, що встановлення пільгових тарифів на електроенергію не належить до повноважень Мінсоцполітики», — підкреслило відомство у своїй відповіді.

У Міністерстві стверджують — вони ні до чого

Таким чином понад 400 мільйонів гривень, виділених Кабміном на компенсацію зростання тарифів для тих, хто обігрівав свої житла електрикою, виявилися заощаджені.

Вибору не залишили

Українці, які використовують електрику для опалення, від такого повороту подій не в захваті. На підготовку документації та підключення були витрачені чималі кошти.

«Я вирішив обігріватися електрикою 3 роки тому — тоді держава всіляко популяризувала перехід на електроопалення, щоб знизити залежність від РФ і її газу. Я тоді вклав в проєкт і обладнання близько 15 тисяч гривень, але натомість отримав пільги. При споживанні до 3000 кіловатів я платив 0,9 грн за 1 Квт/год вдень і 0,45 грн вночі. Тепер же я буду платити вдень 1,68 грн за той же кіловат і 0,81 грн вночі», — зазначає киянин Олександр, який встановив електроопалення у своєму будинку у 2018 році.

Таких, як Олександр в Україні близько 600 тисяч.

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