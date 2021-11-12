Кличко "анонсував" віялові відключення світла у Києві: у передмісті вони вже почалися
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Все залежатиме від погоди та кількості наявних ресурсів
Зима у Києві може пройти не без ексцесів у споживанні жителями електроенергії.
Не виключив появу "віялових" відключень світла мер столиці Віталій Кличко, про що він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, зараз у країні недостатньо енергетичних ресурсів (вугілля та навіть газу), щоб без проблем прожити холодну пору року. І хоча кризовий енергетичний штаб у Києві збирався, як стверджує Кличко, ще влітку, за ситуацією продовжують стежити.
"Якщо морози протримаються кілька тижнів, ризик "віялових" відключень, яких не було 20 років, дуже високий", — наголосив Віталій Кличко.
Політик вважає, що з питанням, чому подібний розвиток подій можливий, слід безпосередньо звернутися до керівництва країни.
Зазначимо, що "віяловими" називають ті відключення світла, які циклічно повторюються та пов’язані з обмеженням загального обсягу споживаної енергії. На такий крок енергетики можуть зважитися через аварії чи економічні причини. Україна сильно страждала від подібних відключень наприкінці 90-х та на початку 2000-х років.
Цікаво, що на найближчі десять днів на Київщині вже є план відключення електрики. Найбільше від них постраждає передмістя столиці з 12 до 22 листопада.
Жителям населених пунктів Буча, Ворзель, Боярка, Мостище, Ірпінь та багатьох інших слід приготуватися до тривалої відсутності світла у будинках. Головною причиною відключень вважаються ремонтні роботи, про що повідомляє ДТЕК "Київські регіональні електромережі".
Варто зазначити, що деякі джерела пов’язують листопадові відключення електроенергії та "попередження" від Кличка із конфліктом між Володимиром Зеленським і Рінатом Ахметовим. "Телеграф" вже розповідав, які існують проблеми у спілкуванні цих впливових людей.
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