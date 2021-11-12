Кличко "анонсував" віялові відключення світла у Києві: у передмісті вони вже почалися

Все залежатиме від погоди та кількості наявних ресурсів

Зима у Києві може пройти не без ексцесів у споживанні жителями електроенергії.

Не виключив появу "віялових" відключень світла мер столиці Віталій Кличко, про що він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, зараз у країні недостатньо енергетичних ресурсів (вугілля та навіть газу), щоб без проблем прожити холодну пору року. І хоча кризовий енергетичний штаб у Києві збирався, як стверджує Кличко, ще влітку, за ситуацією продовжують стежити.

"Якщо морози протримаються кілька тижнів, ризик "віялових" відключень, яких не було 20 років, дуже високий", — наголосив Віталій Кличко.

Політик вважає, що з питанням, чому подібний розвиток подій можливий, слід безпосередньо звернутися до керівництва країни.

Зазначимо, що "віяловими" називають ті відключення світла, які циклічно повторюються та пов’язані з обмеженням загального обсягу споживаної енергії. На такий крок енергетики можуть зважитися через аварії чи економічні причини. Україна сильно страждала від подібних відключень наприкінці 90-х та на початку 2000-х років.

Цікаво, що на найближчі десять днів на Київщині вже є план відключення електрики. Найбільше від них постраждає передмістя столиці з 12 до 22 листопада.

Відключення в Ірпінському районі

Жителям населених пунктів Буча, Ворзель, Боярка, Мостище, Ірпінь та багатьох інших слід приготуватися до тривалої відсутності світла у будинках. Головною причиною відключень вважаються ремонтні роботи, про що повідомляє ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

Графік відключень у Вишгородському районі

Варто зазначити, що деякі джерела пов’язують листопадові відключення електроенергії та "попередження" від Кличка із конфліктом між Володимиром Зеленським і Рінатом Ахметовим. "Телеграф" вже розповідав, які існують проблеми у спілкуванні цих впливових людей.