Укр

Кличко "анонсировал" веерные отключения света в Киеве: в пригородах они уже начались

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Пока отключения света связывают с ремонтными работами Новость обновлена 12 ноября 2021, 12:26
Пока отключения света связывают с ремонтными работами

Все будет зависеть от погоды и количества имеющихся ресурсов

Зима в Киеве может пройти не без эксцессов в потреблении жителями электроэнергии.

Не исключил появление "веерных" отключений света мэр столицы Виталий Кличко, о чем он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сейчас в стране недостаточно энергетических ресурсов (угля и даже газа), чтобы без проблем прожить холодное время года. И хотя кризисный энергетический штаб в Киеве собирался, как говорит Кличко, еще летом, за ситуацией все равно продолжают следить.

"Если морозы продержатся несколько недель, риск "веерных" отключений, которых не было 20 лет, очень высокий", — подчеркнул Виталий Кличко.

Политик считает, что с вопросом, почему такое возможно, следует обратиться напрямую к руководству страны.

Отметим, что "веерными" называют те отключения света, которые повторяются циклически для ограничения общего объема потребляемой энергии. На такой шаг энергетики могут решиться из-за аварий или экономических причин. Украина сильно страдала от подобных отключений в конце 90-х и начале 2000-х годов.

Интересно, что на ближайшие десять дней на Киевщине уже имеется план отключений электричества. Больше всего от них пострадает пригород столицы с 12 по 22 ноября. 

Отключения в Ирпенском районе
Отключения в Ирпенском районе

Жителям населенных пунктов Буча, Ворзель, Боярка, Мостище, Ирпень и многих других следует приготовиться к длительному отсутствию света в домах. Главной причиной отключений считаются некие ремонтные работы, о чем сообщает ДТЭК "Киевские региональные электросети".

График отключений в Вышгородском районе
График отключений в Вышгородском районе

Стоит отметить, что некоторые источники связывают планирующиеся ноябрьские отключения электроэнергии и "предупреждения" от Кличко с конфликтом между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым. "Телеграф" уже рассказывал, какие существуют проблемы в общении этих влиятельных людей.

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #Электроэнергия #Электричество #Веерные отключения #Отключения света
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