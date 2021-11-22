Укр

Украину ждет "романтическая" зима: эксперт оценил вероятность веерных отключений электроэнергии

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Отключение света
Отключение света

Сергей Фурса считает, что Украина не сможет пройти эту зиму без отключений света

Энергетический кризис в Украине с каждым днем становится все более заметным, в частности, в регионах и даже столице начались веерные отключения электроэнергии. К сожалению, украинцам прогнозируют "романтическую" зиму с отсутствием света.

Об этом заявил финансист и инвестиционный банкир Сергей Фурса в интервью "ПРОFILE".

По его словам, зима в Украине будет "очень романтичной" потому, что без веерных отключений света ее уже невозможно пройти. Все потому, что в Украине сейчас критически низкие запасы угля.

"Физически, на пиковых моментах нагрузки просто может не хватить энергии и сейчас мы не видим, чтобы как-то ее привозили, или что-то делали в этом направлении. И на самом деле вы уже можете это (веерные отключения — ред.) увидеть, по регионам уже говорят, что свет выключают…", — отметил Фурса.

Финансист добавил, что проблемы со светом уже начались и в Киеве. В частности, вечером можно наблюдать вялое освещение улиц, когда лампы вроде светят, а вроде нет. Фурса добавил, что в последний раз он видел такое явление в 2014-2015 годах и теперь снова это заметил. По его словам, это свидетельствует о начале тотальной экономии электроэнергии.

При этом, говорит банкир, власти не спешат признавать энергетическую проблему в Украине, поэтому решений никто не ищет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что угля в Украине катастрофически не хватает. В середине сентября на складах находилось около 1 миллиона тонн угля, что составляло половину плановых 2 миллионов тонн или треть, от общего объема в 3 миллиона тонн, необходимых для отопительного сезона.

Также мы писали, какой выход из энергетического кризиса в Украине нашла наша власть.

Теги:
#Украина #Электроэнергия #Отключение света #Сергей Фурса
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