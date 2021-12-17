"Нужно готовиться к худшему": Генсек НАТО выразил пессимистический прогноз по Украине (видео)

НАТО готовится к любому развитию событий

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО систематически следит за действиями России и готово защитить своих союзников в любой момент. При этом он призвал надеяться на лучшее развитие событий вокруг Украины, но все же "готовиться к худшему".

Указанную информацию генсек НАТО обнародовал в пятницу, 17 декабря, на состоявшейся в Брюсселе пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

По словам Столтенберга, пока точные намерения российского государства относительно наращивания военного могущества неизвестны, поэтому единственное, что остается — не расслабляться, но все же надеяться на лучшее развитие разрешения ситуации, которая сложилась между украинским государством и РФ.

Генсек также подчеркнул, что НАТО и дальше будет поддерживать Украину и постоянно отслеживать действия российской стороны.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию безосновательны и не соответствуют действительности, назвав их "пустыми".

При этом он добавил, что не исключает вероятность провокаций в сторону РФ, которые могли бы оправдать подобные заявления и сразу предупредил, что любая попытка силового решения проблемы на востоке Украины будет иметь очень серьезные последствия.

Ранее "Телеграф" писал о том, как США предложили России два пути разрешения ситуации на юго-востоке Украины, подчеркнув, что любая агрессия в сторону украинского государства повлечет за собой введение беспрецедентных санкций.

При этом, по данным американских разведчиков, президент России Владимир Путин все же готовится к новому вторжению на территорию украинского государства и скапливает войска на границе с Украиной.

Также напомним, что, несмотря на угрозы западных партнеров по введению беспрецедентных санкций РФ, продолжает отстаивать свои позиции.