Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий объяснил, почему политика Офиса президента Владимира Зеленского провальна

Пытаясь поразмышлять над политическими победами и поражениями власти в Украине в 2021 году, я понял, что нельзя говорить ни о том, ни о другом.

Сейчас поясню, почему нельзя говорить о победах и поражениях Зеленского и «слуг».

Поражения – это когда ты что-то хочешь сделать, по-настоящему, а у тебя не получается. А у этих – сплошная симуляция.

С победами – проблематично. Коронавирус мы не победили, вакцинацию провалили. Украина – самая отсталая страна Европы в ракурсе борьбы с коронавирусом.

К концу года Украина окончательно потеряла международную субъектность. Без нас о нас договариваются уже открыто.

Дай бог, чтобы этот год закончил без войны – это будет позитив.

Это если говорить о государстве в целом.

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Что касается нынешней нашей власти, то в ней, как в любой популистской, люди очень быстро разочаровываются. Обещано было много, но фактически ничего не выполнено. А если выполнено, то так, что лучше бы не выполнялось.

В этом году окончательно закрепился закон о земле. То обещание, которое Зеленским и «слугами» выполнено, но оно не особо позитивно воспринято обществом.

А так любой кейс берите – провал.

Закономерное следствие абсолютного непрофессионализма, некомпетентности этой власти.

В начале года казалось, что победной будет использование СНБО в новом статусе. Как карательного органа, без суда и следствия. Запрет ряда телеканалов, санкции против ряда россиян и украинцев. Те же удары по Медведчуку. Это на какое-то время остановило падение рейтингов. Но в более дальней перспективе, учитывая, что жизнь украинцев к лучшему не поменялась, а по многим позициям, по ряду реформ пошли откаты – весь позитивный эффект сошел на «нет». И уже дает отрицательные значения.

Ничем, кроме хайпа, это не подкреплено. Всё идет к тому, что эти санкции, эти дела, эти претензии начнут вскоре стремительно разваливаться. Потому что такое использование СНБО находится вне правовой системы Украины.

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Можно было бы считать победой принятие закона об олигархах.

Но учитывая, что сопротивление этих олигархов возросло многократно – абсолютно невозможно предсказать, во что в итоге выльется для власти этот закон. Так что еще не ясно, победа это или поражение.

Происходит дальнейший откол бывших союзников – Аваков летом, осенью – Разумков.

И это – всё то же следствие недальновидной, некомпетентной политики нынешней власти. Она заточена на конкретном человеке – на Зеленском. И на создании параллельной реальности. Сам президент настолько в ней затерялся, что делегировал свои полномочия окружению. В итоге теряется нормальное управление. Яркий пример хаотичной кадровой политики – назначение губернатора Полтавщины губернатором Харьковщины. Ну и кейс Гогилашвили тут – лишь звено в длинной цепи.

По всем вопросам полный провал.

Пожалуй, главная для власти победа, что Зеленский к концу года остается серьезным игроком. И еще имеет шансы, если будут досрочные выборы в 2022 году, продлить свое президентство.

В общем, если победы у Зеленского и «слуг» есть, то они Пирровы. Тактические.

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Горизонт событий у этой власти очень недалекий. Они видят всё в короткой перспективе. Стратегий нет. Действуют по принципу – сейчас хайпанем, а завтра посмотрим…

Потому многие их действия, которые кажутся победными сегодня, вернуться огромными проблемами и резким отскоком рейтинга завтра.

И с 1000 грн за вакцинацию, и 10 тысячами долларов на эфемерные экономические паспорта – когда дойдет до дела, мы увидим не проработанность, не продуманность этих достаточно позитивных шагов. И весь позитив, который помогает задерживать падение рейтингов, уже в следующем году превратится в его обрушение.