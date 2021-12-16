Почему нельзя говорить о победах и поражениях Зеленского и "слуг" - Алексей Голобуцкий
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 128
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий объяснил, почему политика Офиса президента Владимира Зеленского провальна
Пытаясь поразмышлять над политическими победами и поражениями власти в Украине в 2021 году, я понял, что нельзя говорить ни о том, ни о другом.
Сейчас поясню, почему нельзя говорить о победах и поражениях Зеленского и «слуг».
Поражения – это когда ты что-то хочешь сделать, по-настоящему, а у тебя не получается. А у этих – сплошная симуляция.
С победами – проблематично. Коронавирус мы не победили, вакцинацию провалили. Украина – самая отсталая страна Европы в ракурсе борьбы с коронавирусом.
К концу года Украина окончательно потеряла международную субъектность. Без нас о нас договариваются уже открыто.
Дай бог, чтобы этот год закончил без войны – это будет позитив.
Это если говорить о государстве в целом.
Что касается нынешней нашей власти, то в ней, как в любой популистской, люди очень быстро разочаровываются. Обещано было много, но фактически ничего не выполнено. А если выполнено, то так, что лучше бы не выполнялось.
В этом году окончательно закрепился закон о земле. То обещание, которое Зеленским и «слугами» выполнено, но оно не особо позитивно воспринято обществом.
А так любой кейс берите – провал.
Закономерное следствие абсолютного непрофессионализма, некомпетентности этой власти.
В начале года казалось, что победной будет использование СНБО в новом статусе. Как карательного органа, без суда и следствия. Запрет ряда телеканалов, санкции против ряда россиян и украинцев. Те же удары по Медведчуку. Это на какое-то время остановило падение рейтингов. Но в более дальней перспективе, учитывая, что жизнь украинцев к лучшему не поменялась, а по многим позициям, по ряду реформ пошли откаты – весь позитивный эффект сошел на «нет». И уже дает отрицательные значения.
Ничем, кроме хайпа, это не подкреплено. Всё идет к тому, что эти санкции, эти дела, эти претензии начнут вскоре стремительно разваливаться. Потому что такое использование СНБО находится вне правовой системы Украины.
Можно было бы считать победой принятие закона об олигархах.
Но учитывая, что сопротивление этих олигархов возросло многократно – абсолютно невозможно предсказать, во что в итоге выльется для власти этот закон. Так что еще не ясно, победа это или поражение.
Происходит дальнейший откол бывших союзников – Аваков летом, осенью – Разумков.
И это – всё то же следствие недальновидной, некомпетентной политики нынешней власти. Она заточена на конкретном человеке – на Зеленском. И на создании параллельной реальности. Сам президент настолько в ней затерялся, что делегировал свои полномочия окружению. В итоге теряется нормальное управление. Яркий пример хаотичной кадровой политики – назначение губернатора Полтавщины губернатором Харьковщины. Ну и кейс Гогилашвили тут – лишь звено в длинной цепи.
По всем вопросам полный провал.
Пожалуй, главная для власти победа, что Зеленский к концу года остается серьезным игроком. И еще имеет шансы, если будут досрочные выборы в 2022 году, продлить свое президентство.
В общем, если победы у Зеленского и «слуг» есть, то они Пирровы. Тактические.
Горизонт событий у этой власти очень недалекий. Они видят всё в короткой перспективе. Стратегий нет. Действуют по принципу – сейчас хайпанем, а завтра посмотрим…
Потому многие их действия, которые кажутся победными сегодня, вернуться огромными проблемами и резким отскоком рейтинга завтра.
И с 1000 грн за вакцинацию, и 10 тысячами долларов на эфемерные экономические паспорта – когда дойдет до дела, мы увидим не проработанность, не продуманность этих достаточно позитивных шагов. И весь позитив, который помогает задерживать падение рейтингов, уже в следующем году превратится в его обрушение.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-