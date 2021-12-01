Укр

"Олигархи станут инвесторами в будущее наших детей": Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
137
Владимир Зеленский обратился к нардепам с ежегодной речью Новость обновлена 01 декабря 2021, 10:38
Владимир Зеленский обратился к нардепам с ежегодной речью

Деньги на реализацию госпрограммы получат благодаря принятому накануне законопроекту.

Верховная Рада днем ранее приняла законопроект 5600, который называют "антиахметовским". Он касается повышения платы за пользования недрами Украины. Как сообщил Владимир Зеленский, деньги, которые принесет этот закон, будут направлены на детей Украины.

Об этом он рассказал во время обращения к нардепам.

По словам президента, до 10 декабря в Верховную Раду будет внесен законопроект про экономический паспорт украинца. Эта инициатива — уникальна для Украины и будет внесена президентом. Согласно ей, плата за использование ресурсов будет накапливаться на персональных счетах детей-граждан Украины.

После совершеннолетия украинские граждане смогут потратить накопленные средства внутри страны, например на получение образования в украинских учебных заведениях или приобретение жилья. Таким образом олигархи, как скащал президент, станут инвесторами в будущее детей.

Кроме этого Зеленский рассказал про госпрограмму утепления жилых домов и соцучреждений, а также 5% кредиты для населения Украины. Следить за выступлением президента можно с трансляцией на сайте "Телеграфа".

Теги:
#Выступление #Владимир Зеленский #Рента
Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия
Политика
"Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте!" Зеленский хочет вести прямые переговоры с Россией (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский в Раде заявил, что у Украины очень мощная армия
"Если мы хотим вернуть Донбасс - давайте!" Зеленский хочет вести прямые переговоры с Россией (видео)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский, Андрей Ермак
"Работали, а не праздновали": Ермак объяснился за перелеты в президентскую резиденцию "Синегора"
Дата публикации
Категория
Силовики готовятся к протестам под Радой 1 декабря
Готовятся к протестам: под Раду с утра согнали силовиков и военную технику (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Политолог Михаил Чаплыга не ожидает никаких "майданов" в декабре
Жаркий декабрь Украины: каким будет последний месяца года для страны
Дата публикации
Категория
Омикрон - новая версия коронавируса, имеющая ряд мутаций
Страны не уйдут на самоизоляцию из-за "Омикрона", но въезд серьезно усложняют: что известно