"Олигархи станут инвесторами в будущее наших детей": Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца

Деньги на реализацию госпрограммы получат благодаря принятому накануне законопроекту.

Верховная Рада днем ранее приняла законопроект 5600, который называют "антиахметовским". Он касается повышения платы за пользования недрами Украины. Как сообщил Владимир Зеленский, деньги, которые принесет этот закон, будут направлены на детей Украины.

Об этом он рассказал во время обращения к нардепам.

По словам президента, до 10 декабря в Верховную Раду будет внесен законопроект про экономический паспорт украинца. Эта инициатива — уникальна для Украины и будет внесена президентом. Согласно ей, плата за использование ресурсов будет накапливаться на персональных счетах детей-граждан Украины.

После совершеннолетия украинские граждане смогут потратить накопленные средства внутри страны, например на получение образования в украинских учебных заведениях или приобретение жилья. Таким образом олигархи, как скащал президент, станут инвесторами в будущее детей.

Кроме этого Зеленский рассказал про госпрограмму утепления жилых домов и соцучреждений, а также 5% кредиты для населения Украины. Следить за выступлением президента можно с трансляцией на сайте "Телеграфа".