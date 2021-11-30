Рада приняла "антиахметовский" закон: как голосовали партии

Поддержали документ 255 нардепов.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №5600, который уже успели окрестить "антиахметовским" или "ресурсным".

Об этом сообщается на сайте Рады.

Согласно результатам голосования, большинство голосов за документ отдали члены "Слуги народа". Их поддержали группы "Доверие" и "За будущее".

"ЕС", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Голос" в большинстве своем голосовали против.

Как известно, этим законом предусмотрены изменения в налоговый кодекс, которые затронут интересы очень широких категорий населения. В основном он ударит по аграриям, которые будут вынуждены платить новые налоги.

Затронет он и любителей пива, поскольку из-за повышения акцизов в рамках этого закона, литр напитка должен подорожать в среднем на пять гривен.

Стоит отметить, что 18 ноября принятие этого закона поставили "на паузу". Источники "Телеграфа" сообщали, что это связано с сопротивлением бизнесмена Рината Ахметова, по которому этот закон ударит сильнее всего, поскольку ему бы пришлось платить намного более высокую ренту на руду.