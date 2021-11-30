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Рада ухвалила "антиахметівський" закон: як голосували партії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Верховна Рада Новина оновлена 30 листопада 2021, 14:47
Верховна Рада

Підтримали документ 255 нардепів.

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №5600, який уже встигли охрестити "антиахметівським" чи "ресурсним".

Про це повідомляється на сайті Ради.

Згідно з результатами голосування більшість голосів за документ віддали члени "Слуги народу". Їх підтримали групи "Довіра" та "За майбутнє".

"ЄС", ОПЗЖ, "Батьківщина" та "Голос" здебільшого голосували проти.

Як відомо, цим законом передбачено зміни до податкового кодексу, які стосуватимуться інтересів дуже широких категорій населення. Здебільшого він ударить по аграріях, які будуть змушені сплачувати нові податки.

Торкнеться він і любителів пива, оскільки через підвищення акцизів у рамках цього закону, літр напою має подорожчати в середньому на п’ять гривень.

Варто зазначити, що 18 листопада ухвалення цього закону поставили "на паузу". Джерела "Телеграфа" повідомляли, що це пов’язано з опором бізнесмена Ріната Ахметова, за яким цей закон вдарить найсильніше, оскільки йому довелося б платити набагато вищу ренту на руду.

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#Верховна Рада #Закон
Верховна Рада
Україна
Рада ухвалила "антиахметівський" закон: як голосували партії
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