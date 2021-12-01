"Олігархи стануть інвесторами у майбутнє наших дітей": Зеленський анонсував економічний паспорт українця

Гроші на реалізацію держпрограми отримають завдяки ухваленому напередодні законопроєкту.

Верховна Рада на день раніше ухвалила законопроєкт 5600, який називають "антиахметівським". Він стосується підвищення плати за користування надрами України. Як повідомив Володимир Зеленський, гроші, які принесе цей закон, будуть спрямовані на дітей України.

Про це він розповів під час звернення до нардепів.

За словами президента, до 10 грудня до Верховної Ради буде внесено законопроєкт про економічний паспорт українця. Ця ініціатива є унікальною для України і буде внесена президентом. Згідно з нею, плата за використання ресурсів накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України.

Після повноліття українські громадяни зможуть витратити накопичені кошти всередині країни, наприклад, на здобуття освіти в українських навчальних закладах або придбання житла. Таким чином, олігархи, як сказав президент, стануть інвесторами в майбутнє дітей.

Крім цього Зеленський розповів про держпрограму утеплення житлових будинків та соцзакладів, а також 5% кредитів для населення України. Стежити за виступом президента можна із трансляцією на сайті "Телеграфа".