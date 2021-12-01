Щорічний виступ Зеленського у Раді: онлайн-трансляція

Початок виступу президента заплановано на 10:00 ранку 1 грудня

У Верховній Раді у середу, 1 грудня, зі щорічним посланням до парламенту виступить президент України Володимир Зеленський. Розпочати промову глава держави має о 10:00 ранку.

За попередньою інформацією "Телеграфа", Зеленський у Раді говоритиме про внутрішній стан справ та зовнішньополітичну ситуацію. Зокрема, про можливість вторгнення Росії в Україну, пандемію коронавірусу та ряд економічних питань — детінізація, боротьба з корупцією та інше.

Подивитись виступ президента України Володимира Зеленського можна буде о 10:00 за посиланням.

Варто зазначити, що пропозицію щодо виступу подав сам Зеленський. У своєму зверненні до спікера ВР — Руслана Стефанчука — він написав, що це має бути "Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище".

Додамо, що звернення президента вже стало щорічним. Минулого року з трибуни Ради він розповідав про боротьбу з коронавірусом, деокупацію Криму та Донбасу, говорив про агресію РФ. До слова, один з планів — проведення саміту "Кримська платформа" — вдалося реалізувати.

Нагадаємо, що попередній виступ президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді, який відбувся 4 листопада, супроводжувався протестами.

Крім того, неоднозначною витівкою відзначився нардеп Гео Лерос, який з трибуни Ради показав середній палець у бік президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.

Раніше "Телеграф" писав, що в Офісі президента придумали, як врятувати рейтинг Зеленського та "слуг народу" за гроші українців.