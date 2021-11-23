Зеленський звернеться до Ради: про що говоритиме президент

Минуле звернення до нардепів Зеленський зробив у жовтні 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський розповість депутатам Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України 1 грудня.

Про це повідомляє низка Телеграм-каналів.

Відповідне звернення Зеленського до Руслана Стефанчука, який очолює ВР, також з’явилося у мережі. Зазначимо, що минулого року виступ Зеленського перед парламентаріями відбувся на місяць раніше — 20 жовтня.

Це щорічне звернення президента. У минулому він розповідав про боротьбу з коронавірусом, ситуацію з деокупацією території України на півдні та сході, порушувалася також тема агресії РФ. Зазначимо, що один з планів, озвучених 20 жовтня 2020 року реалізувався. Це саміт "Кримська платформа".

Цього року президент у своїй промові може торкнутися теми COVID-19, який за пандемію забрав понад 82 тисячі життів, посилення агресії з боку РФ і Вагнергейта.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія стягує війська до північного кордону України. У розвідці вже оцінили ймовірність нападу на початку 2022 року.

Також напередодні було опубліковано дані про ймовірний зв’язок президентського Офісу з провалом операції з "вагнерівцями", що викликало громадський резонанс.