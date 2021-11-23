Рус

Зеленський звернеться до Ради: про що говоритиме президент

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
71
Верховна Рада заслухає президента.
Верховна Рада заслухає президента.

Минуле звернення до нардепів Зеленський зробив у жовтні 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський розповість депутатам Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України 1 грудня.

Про це повідомляє низка Телеграм-каналів.

Відповідне звернення Зеленського до Руслана Стефанчука, який очолює ВР, також з’явилося у мережі. Зазначимо, що минулого року виступ Зеленського перед парламентаріями відбувся на місяць раніше — 20 жовтня.

Це щорічне звернення президента. У минулому він розповідав про боротьбу з коронавірусом, ситуацію з деокупацією території України на півдні та сході, порушувалася також тема агресії РФ. Зазначимо, що один з планів, озвучених 20 жовтня 2020 року реалізувався. Це саміт "Кримська платформа".

Цього року президент у своїй промові може торкнутися теми COVID-19, який за пандемію забрав понад 82 тисячі життів, посилення агресії з боку РФ і Вагнергейта.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія стягує війська до північного кордону України. У розвідці вже оцінили ймовірність нападу на початку 2022 року.

Також напередодні було опубліковано дані про ймовірний зв’язок президентського Офісу з провалом операції з "вагнерівцями", що викликало громадський резонанс.

Теги:
#Верховна Рада #Звернення #Володимир Зеленський
Скільки "коштує" полонений боєць?
Україна
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки "коштує" полонений боєць?
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Категорія
Карантин в Україні
На фініші "червоної" зони: де в Україні послаблять карантин та які запровадять обмеження
Дата публікації
Категорія
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери
В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо
Дата публікації
Категорія
Згорілий автобус
Півсотні туристів згоріли в автобусі живцем: з’явилися перші фото та подробиці аварії в Болгарії
Дата публікації
Категорія
Ганиченко про нову хвилю COVID-19
Нова хвиля коронавірусу відбудеться незабаром: аналітик озвучив прогноз для України