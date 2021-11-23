Укр

Зеленский обратится к Раде: о чем будет говорить президент

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Верховная Рада Украины заслушает президента. Новость обновлена 23 ноября 2021, 16:00
Верховная Рада Украины заслушает президента.

Прошлое обращение к нардепам Зеленский сделал в октябре 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский расскажет депутатам Верховной Рады о внешнем и внутреннем положении Украины 1 декабря. 

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов. 

Соответствующее обращение Зеленского к Руслану Стефанчуку, возглавляющему ВР, также появилось в сети. Отметим, что в прошлом году выступление Зеленского перед парламентариями прошло на месяц ранее — 20 октября

Это ежегодное обращение президента. В прошлом он рассказывал о борьбе с коронавирусом, ситуации с деоккупацией территории Украины на юге и востоке, поднималась также тема агрессии РФ. Отметим, что один из планов, озвученных 20 октября 2020 реализовался. Это саммит "Крымская платформа".

В этом году президент в своей речи может коснуться темы COVID-19, который за пандемию унес более 82 тысяч жизней, усиления агрессии со стороны РФ и Вагнергейта. 

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия стягивает войска к северной границе Украины. В разведке уже оценили вероятность нападения в начале 2022 года

Также накануне были опубликованы данные о вероятной связи президентского Офиса с провалом операции по "вагнеровцам", что вызвало общественный резонанс.

Теги:
#Верховная Рада #Обращение #Владимир Зеленский
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