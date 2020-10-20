Ежегодное обращение Зеленского к Раде: полное видео выступления

Президент Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.

Глава украинского государства начал выступать в сессионном зале в 10:30, его речь длилась около часа.

Владимир Зеленский в своей речи коснулся стратегии деоккупации Донбасса и Крыма, борьбы с коронавирусом в Украине, а также попытался убедить аудиторию в том, что его предвыборная программа реализуется на практике.

Смотрите полное видео выступления Зеленского в Раде:

Во время выступления он заявил, что внедрение карантина в Украине весной было вынужденной мерой. Таким образом, стране удалось уберечь тысячи жизней. Президент Владимир Зеленский заявил о клинических испытаниях украинских препаратов, которые минимизируют риски осложнений и смертности от коронавируса COVID-19.

Тажке Зеленский поднял тему Крыма и Донбасса. Он заявил, что вопроса Крыма не было на переговорах в "нормандском формате" и сейчас власти работают над созданием формата "Крымская платформа". Кроме того, Зеленский объяснил, что такое СЭЗ на Донбассе и кого из жителей ОРДЛО ждет амнистия.

Выступая перед нардепами с ежегодным посланием президент Владимир Зеленский заявил о российской агрессии на Донбассе.

Также президент похвастался успехами проекта "Большое строительство". Он заявил, что страна видит реальные изменения в сфере инфраструктуры.