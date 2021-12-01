Ежегодное выступление Зеленского в Раде: онлайн-трансляция
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Начало выступления президента запланировано на 10:00 утра 1 декабря
В Верховной Раде в среду, 1 декабря, с ежегодным посланием парламенту выступит президент Украины Владимир Зеленский. Начать речь глава государства должен в 10:00 утра.
По предварительной информации "Телеграфа", Зеленский в Раде будет говорить о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации. В частности, о возможности вторжения России в Украину, пандемии коронавируса и ряде экономических вопросов — детенизация, борьба с коррупцией и прочее.
Посмотреть выступление президента Украины Владимира Зеленского можно будет в 10.00 по ссылке.
Стоит отметить, что предложение по выступлению подал сам Зеленский. В своем обращении к спикеру ВР — Руслану Стефанчуку — он написал, что это будет "Послание Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении".
Добавим, что обращение президента уже стало ежегодным. В прошлом году с трибуны Рады он рассказывал о борьбе с коронавирусом, деоккупации Крыма и Донбасса, говорил об агрессии РФ. К слову, один из планов — проведение саммита "Крымская платформа" — удалось реализовать.
Напомним, что предыдущее выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, которое состоялось 4 ноября, сопровождалось протестами.
Кроме того, неоднозначной проделкой отметился нардеп Гео Лерос, который с трибуны Рады показал средний палец в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.
Ранее "Телеграф" писал, что в Офисе президента придумали, как спасти рейтинг Зеленского и "слуг народа" за деньги украинцев.
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