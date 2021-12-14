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За все деяния Ермака отвечать придется Зеленскому - Константин Бондаренко

Автор
Константин Бондаренко Константин Бондаренко
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Андрей Ермак и Владимир Зеленский Новость обновлена 14 декабря 2021, 15:50
Андрей Ермак и Владимир Зеленский

Руководитель Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко резко высказался о действиях руководства Офиса президента

У Зеленского, судя по цифрам рейтингов, потери за год составили 2-3%. Был всплеск до 30%. Но в целом на уровне 25% рейтинг держался. В конце года просел примерно до 23%.

К сожалению, в нашей стране всё измеряется не цифрами ВВП, не макроэкономическими показателями, а рейтингами. И Зеленский меряет свои потери или победы именно рейтингами. А не имиджевыми потерями, потерями кадрового характера, экономическими и прочими.

Поэтому пока у него рейтинг не упал ниже 20%, он продолжит действовать в том же русле, что и сейчас. Не особо обращая внимание на то, что эти действия имеют мало общего с программой Зеленского как кандидата в президенты.

С моей точки зрения, наибольшая комплексная ошибка Зеленского – что он всю власть передал главе Офиса президента Андрея Ермаку. Остальные ошибки – уже производные. Это и наши провалы на внешнеполитическом направлении, и интриги, которые привели к увеличению количества противников Зеленского в украинском политикуме. Это и выталкивание с поста спикера и фактически из команды Разумкова, который ранее был относительно безобидным. И принятие идиотских законов – антиолигархического и так называемого «ресурсного» №5600, который увеличивает налоговое давление и еще аукнется всем в 2022 году. Это и противостояние с Ахметовым, и наступление на свободу слова, на СМИ. Всё это в комплексе является большими ошибками Зеленского.

Фактически вся политика сосредоточена в руках Ермака.

Зеленский как герой известного мультфильма, очень хотел бы, чтобы появился кто-то, кто будет всё делать за него, включая загибание пальцев.

Всё это – очень нездоровая тенденция. Происходит авторитаризация политики. Причем не создание авторитарной диктатуры Зеленского, а некая ермаковщина, которая будет просто освящена именем Зеленского.

Но за все деяния Ермака отвечать придется Зеленскому.

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Теги:
#Владимир Зеленский #Андрей Ермак #Офис Президента
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