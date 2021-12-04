Политолог и политтехнолог Виктор Бобыренко оценил способности президента Украины Владимира Зеленского к коммуникациям с негативной стороны, заявив, что он остался "нулём". Также он высказал мнение о возможности второго срока.

Зе!Мастер коммуникаций

Казалось бы, что Зеленский как президент должен стать профессиональнее за эти два года.

Хотелось бы сказать пафосно: Зеленский стал сильнее, а вот институт президента ослаб.

Но все это не так. Институт президента действительно ослаб. Он полностью десакрализован. Средний палец ему теперь будут показывать все, кому не лень. И он только для дипломатического этикета Владимир Александрович. А для всех – просто Вовочка.

В десакрализацию президентства как государственного института Зеленский вложил душу. От банального «теперь каждый президент» до заметной совершенно некомпетентности и невежества.

А для экспертной среды еще и хрестоматийное: «хуже дурака – только дурак с инициативой».

Теперь президент – это несерьезно.

А вот почему сам Зеленский не поумнел?

Ну, возможно, он и начал что-то понимать в государственном управлении. Как ходят бумаги. Какие регламенты и процедуры. Кто кому Рабинович, короче.

Но он остался неизлечимым нулем в коммуникациях. Ну ладно, сначала Трампу хлестнул о «моем прокуроре на 100%». То о Меркель некрасиво. Еще там что-то.

Но уже через два года: «Почему мы до сих пор не в НАТО?». Когда-то в армию приходил 18-летний мальчик, а за два года к мамке уже возвращался матерый дембель.

Вызовы быстро учат.

А тут что два года назад, что сейчас – обидчивый мальчик, который свой страх и неумение прячет за напускной наглостью, стараясь всех построить и унизить. Которого легко ловить на аплодисменты и лесть.

Нарциссизм неизлечим. Он уже не повзрослеет и не научится.

Как говорят психологи, если у 16-летнего юноши есть комплекс социального статуса – это нормально. А если у 30-летнего мужчины – это уже клиника.

А здесь 42 года, а он все хочет всем рассказать, что он не лох.

И как раз после этого все об этом думают. Он научился общению: он на сцене – и все аплодируют. А лицом к лицу – у него не идет.

А лидер, который не может коммуницировать внутри (с коллективом или страной) и внешне – будет только подставлять. Не себя – нас. И страну.

И хуже всего, что он этого не поймет. И желает остаться с нами еще.

А это еще плюс пять лет бедствия.

Не допустить. Важно.