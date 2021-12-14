Керівник Фонду «Українська політика» Костянтин Бондаренко різко висловився про дії керівництва Офісу президента

У Зеленського, судячи з цифр рейтингів, втрати за рік склали 2-3%. Був сплеск до 30%. Але загалом на рівні 25% рейтинг тримався. Наприкінці року просів приблизно до 23%.

На жаль, у нашій країні все вимірюється не цифрами ВВП, макроекономічними показниками, а рейтингами. І Зеленський міряє свої втрати чи перемоги саме рейтингами. А не іміджевими втратами, втратами кадрового характеру, економічними та іншими.

Тому поки у нього рейтинг не впав нижче 20%, він продовжить діяти в тому ж річищі, що й зараз. Не особливо зважаючи на те, що ці дії мають мало спільного із програмою Зеленського як кандидата у президенти.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Президент - обідчівий хлопчик, який свій страх і невміння ховає за напускною наглістю Політолог та політтехнолог Віктор Бобиренко оцінив здібності президента України Володимира Зеленського до комунікацій з негативного боку, заявивши, що той залишився "нулем". Також він висловив думку про можливість другого терміну.

На мою думку, найбільша комплексна помилка Зеленського у тому, що він усю владу передав голові Офісу президента Андрія Єрмаку. Інші помилки – вже похідні. Це і наші провали на зовнішньополітичному напрямі, та інтриги, що призвели до збільшення кількості супротивників Зеленського в українському політикумі. Це і виштовхування з посади спікера і фактично з команди Разумкова, який раніше був відносно невинним. І прийняття ідіотських законів – антиолігархічного та так званого «ресурсного» №5600, який збільшує податковий тиск і ще відгукнеться всім у 2022 році. Це і протистояння з Ахметовим, і наступ на свободу слова, ЗМІ. Все це в комплексі є величезними помилками Зеленського.

Фактично, вся політика зосереджена в руках Єрмака.

Зеленський як герой відомого мультфільму, дуже хотів би, щоб з’явився хтось, хто все робитиме за нього, включаючи загинання пальців.

Все це дуже нездорова тенденція. Відбувається авторитаризація політики. Причому не створення авторитарної диктатури Зеленського, а якась єрмаківщина, яка просто освячена ім’ям Зеленського.

Але за всі дії Єрмака відповідати доведеться Зеленському.