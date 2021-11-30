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Взрывной рост тарифов и "сюрприз" в виде штрафов: какой ценой Украина получила $700 млн от МВФ

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Гурген Григорян Гурген Григорян
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Эксперты уверяют, что транш не должен сказаться на курсе гривны Новость обновлена 30 ноября 2021, 19:15
Эксперты уверяют, что транш не должен сказаться на курсе гривны

Ответ на вопрос, зачем Украине понадобились 700 млн долларов кредита — неоднозначен, а вот последствия для населения прогнозируются весьма печальные

Украина получила очередной транш кредита МВФ на сумму почти в 700 млн долларов, и еще до его получения в Минфине рассказали, что деньги пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета.

Кто конкретно почувствует на себе «покращення», как очередные сотни миллионов долларов повлияют на курс и чем будем расплачиваться за очередной транш? Ответы на эти вопросы – в материале «Телеграфа».

Деньги МВФ ему же и уйдут

Как только стало известно о решении МВФ выделить Украине очередную небольшую порцию долларов, министр финансов Сергей Марченко рассказал, на что их потратят.

«Когда средства появятся на казначейском счете, я надеюсь, что это будет в ближайшие дни, они растворятся, они не будут иметь никакой привязки, или это средства МВФ, или это средства налогоплательщиков. Это будут средства, которыми будет располагать правительство», — отметил министр.

По словам Марченко, средства кредита МВФ на 700 млн долларов пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. Они будут направлены на погашение долгов либо на социальные нужды.

О каких же социальных нуждах идет речь и кто конкретно почувствует на себе эти 700 млн долларов?

Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян считает, что вряд ли кто-то из украинцев действительно почувствует эти деньги на себе.

«У страны большие долги и это совершенно не секрет, так что большая часть транша пойдет на выплату текущих обязательств, — отметил эксперт в беседе с «Телеграфом». — Нерезиденты уходят из ОВГЗ под воздействием большого количества факторов: от крайне слабого экономического роста и высокой инфляции до ожиданий глобальной рецессии на фоне скорого ужесточения политики ФРС. Добавьте сюда тот факт, что бюджет на 2022 год предусматривает дефицит в размере 3,5%, и вы убедитесь, что заемные средства сейчас очень нужны для поддержания «финансовой стабильности».

Экономист Владислав Банков соглашается: скорее всего, эти деньги будут потрачены на погашение существующих задолженностей, соответственно, заметного улучшения никто не ощутит.

При этом, согласно оценке аналитика Даниила Монина, наш Минфин еще не израсходовал августовский транш в 2,7 млрд долларов, полученный в результате мирового распределения средств МВФ. По его словам, в сентябре 1,3 млрд были потрачены на выплату долгов, а в декабре 1,4 млрд будут потрачены на финансирование дефицита бюджета, а это по факту могут быть любые расходы.

Что касается дополнительных 700 млн, то, считает эксперт, они вряд ли будут потрачены в этом году. Скорее всего, они пойдут на выплаты самому МВФ в следующем году, когда Украине надо будет выплатить фонду 2,3 млрд долларов тела и процентов.

Что будет с курсом

Основной вопрос, который волнует украинцев практически в любой ситуации – что будет с курсом гривны? И наших соотечественников можно понять, ведь с ростом курса мгновенно взлетают все цены и тарифы, что самым негативным образом сказывается на наших кошельках.

На днях прогноз по курсу «американца» дали аналитики JPMorgan, и оптимизма он не внушает: к концу 2022 года доллар в парах с основными валютами укрепится, в то время как курсы евро, юаня, иены и мексиканского песо устремятся вниз.

В свою очередь прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 обновили в МВФ. Согласно обновленному Меморандуму, среднегодовой курс гривны к доллару в 2021-м составит 27,32 грн/доллар, в 2022 – 27,43 грн, в 2023 – 27,91 грн, в 2024 – 28,00 грн, в 2025 – 28,00 грн, в 2026 – 28,00 грн

Повлияют ли на курс кредитные деньги? Эксперты считают, что не особо.

В частности, по мнению Сергея Сарояна, кредитные деньги вряд ли способны оказать серьезное влияние на гривну: отток капитала и укрепление доллара создают все предпосылки для роста курса выше 27,5 за доллар уже в самое ближайшее время.

Даниил Монин считает, что новый транш будет иметь положительное значение и курс останется крепким.

«До конца 2021-го я не ожидаю ослабления гривны, — отметил Монин. — Тем более, что пока мы имеем теплый ноябрь, так что газ вряд ли будут закупать до конца года».

С тем, что до Нового года с гривной все будет благополучно и стабильно, соглашается и аналитик Алексей Кущ, но при этом уточняет: это будет «стабильность кладбища».

«Вряд ли транш сможет повлиять на курс, — говорит Владислав Банков. – Думаю, что если власти не будут проводить целенаправленную политику на девальвацию, к концу года нас ждет лишь незначительное ослабление гривны».

Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин напоминает: на сегодня НБУ накопил в золотовалютных резервах значительные объемы, которые с кредитом МВФ приближаются к 30,5 млрд долларов. Жесткой потребности в средствах Фонда нет, но считается, что само сотрудничество позитивно рассматривается инвесторами.

«Впрочем, сейчас кредит не является движущей силой валютного рынка, поэтому его влияния на настроения экономических агентов незначительно, — говорит Шевчишин. – То есть, получили кредит — хорошо, но сейчас это не главное. Действующие тренды оставляют возможность дальнейшей девальвации гривны в декабре с текущих уровней 27 грн за доллар. Многое будет зависеть от настроений нерезидентов, которые сейчас стараются закрыть свои инвестиции и выйти из Украины. Если паника утихнет, курс может стабилизироваться вблизи 27,5 грн за доллар. Однако если ситуация будет дестабилизироваться, новостной фон — ухудшаться, а НБУ будет пассивен, то курс вполне может достигнуть отметки 28-28,5 грн за доллар».

Чем платить будем?

На этом хорошие новости в общем-то заканчиваются. А плохие заключаются в том, что для получения дальнейших траншей кредитной линии украинскому правительству придется выполнить ряд условий, которые – и в этом можно не сомневаться – украинцам мало понравятся.

«Итак, Зеленский обязался перед МВФ в сфере ЖКХ не вводить никаких ограничений цен на газ и на электроэнергию, которые поставляются населению. Также пересмотреть и утвердить новые тарифы на отопление, которые будут включать все расходы, как связанные, так и не связанные с ценой на газ, включая капитальные отчисления на инфраструктуру за счет населения, — констатировал на своей странице в Фейсбук глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. — А еще — разработать инструменты взыскания долгов населения, в том числе за счет увеличения штрафов и упрощения правоприменения. Это значит, что в 2022 году Украину ждет просто взрывной рост тарифов ЖКХ, несмотря на то, что только за последний год их рост уже составил более 30%. А также беспрецедентное наказание населения новыми драконовскими штрафами».

Сергей Сароян добавляет: правительство перестает контролировать внутренний рынок газа в максимально неудачный для этого момент. Так что ждем дальнейшего роста коммуналки, так как все эти «прозрачные» механизмы пока работают только для ограниченного круга лиц, в то время как остальные получают поддержку только на словах.

Еще более резко высказался Алексей Кущ. По его словам, эти 700 млн долларов, без которых, кстати, Украина легко могла бы обойтись, – это своеобразная «геополитическая взятка», чтобы нынешняя власть подписалась под обязательствами фактического поднятия цен на энергоресурсы для населения. Что касается борьбы с коррупцией и судебной реформы, то создается впечатление, что они вписаны в меморандум просто для «отвода глаз».

«Если оценивать транш через призму требований Фонда к украинским властям, то требования вполне обоснованы и целом кочуют из меморандума в меморандум, — резюмировал Шевчишин. — Это и рыночные тарифы для населения, и борьба с коррупцией, и независимость НБУ. Так или иначе мы будем идти в этом направлении».

Теги:
#НБУ #МВФ #Кредит #Курс гривны
Эксперты уверяют, что транш не должен сказаться на курсе гривны
Экономика и Финансы
Взрывной рост тарифов и "сюрприз" в виде штрафов: какой ценой Украина получила $700 млн от МВФ
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