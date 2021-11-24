Украина получила от МВФ еще почти 700 миллионов долларов

Деньги уже поступили на счета Нацбанка.

Украина получила вторую часть транша от МВФ в рамках макрофинансовой помощи по программе stand-by.

Об этом проинформировал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Он отметил, что на счета НБУ поступила сумма в размере 500 миллионов единиц специальных прав заимствования (СПЗ), что примерно равно 700 миллионам долларов или 18,8 миллиардам гривен.

"Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом и на укрепление финансовой системы.

Ожидалось, что деньги поступят на счета Украины 23 ноября.

Вместе с тем Украина приняла на себя ряд обязательств, в числе которых обеспечение независимости НБУ, финансового здоровья банков, активизация борьбы с коррупцией и продвижение судебной реформы, а также снижение роли государства в корпоративной деятельности.

Как сообщалось ранее, МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год, но улучшил эти показатели в прогнозе на 2022 год.