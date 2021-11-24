Україна отримала від МВФ ще майже 700 мільйонів доларів

Гроші вже надійшли на рахунки Нацбанку.

Україна одержала другу частину траншу від МВФ у рамках макрофінансової допомоги за програмою stand-by.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Він зазначив, що на рахунки НБУ надійшла сума у розмірі 500 мільйонів одиниць спеціальних прав запозичення (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 мільйонам доларів або 18,8 мільярдам гривень.

"Ці кошти надійдуть на рахунки уряду у Національному банку України та збільшать міжнародні резерви", — написав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ці гроші підуть на боротьбу з коронавірусом та на зміцнення фінансової системи.

Очікувалося, що гроші надійдуть на рахунки України 23 листопада.

Водночас Україна взяла на себе низку зобов’язань, серед яких забезпечення незалежності НБУ, фінансового здоров’я банків, активізація боротьби з корупцією та просування судової реформи, а також зниження ролі держави у корпоративній діяльності.

Як повідомлялося раніше, МВФ погіршив прогноз зростання української економіки на 2021 рік, але покращив ці показники у прогнозі на 2022 рік.