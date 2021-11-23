Україна отримає великий транш від МВФ: скільки грошей виділять та на що вони підуть

Кошти мають перерахувати на рахунки України 23 листопада

Міжнародний валютний фонд затвердив рішення про надання Україні траншу у розмірі 700 мільйонів доларів. Гроші мають перерахувати на рахунки українського уряду вже у вівторок, 23 листопада.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, рада директорів переглянула програму stand-by та ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу.

За словами президента, 700 мільйонів доларів направлять на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками коронавірусу.

При цьому заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован повідомив, що другий транш від МВФ у розмірі близько 700 млн доларів буде на рахунках українського уряду вже у вівторок, 23 листопада.

На сайті Міжнародного валютного фонду зазначається, що транш для України погодили після перегляду економічних показників за 18 місяців. При цьому українська влада зобов’язалася:

повернути податково-бюджетну політику у режим, який відповідає середньостроковій стійкості боргу та захистити при цьому соціально вразливі верстви населення;

забезпечити незалежність центрального банку та повернути інфляцію до цільового рівня;

забезпечити фінансове здоровʼя банків;

боротися з корупцією та просувати судову реформу;

знизити роль держави та корпоративних інтересів в економіці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання української економіки у 2021 році.