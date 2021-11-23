Украина получит большой транш от МВФ: сколько денег выделят и на что они пойдут

Средства должны перечислить на счета Украины 23 ноября

Международный валютный фонд утвердил решение о предоставлении Украине транша в размере 700 миллионов долларов. Деньги должны быть перечислены на счета украинского правительства уже во вторник, 23 ноября.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, совет директоров пересмотрел программу stand-by и принял решение о выделении Украине очередного транша.

По словам президента, 700 миллионов долларов направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями коронавируса.

При этом заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил, что второй транш от МВФ в размере около 700 млн долларов будет на счетах украинского правительства уже во вторник, 23 ноября.

На сайте Международного валютного фонда отмечается, что транш для Украины согласовали после пересмотра экономических показателей за 18 месяцев. При этом украинские власти обязались:

вернуть налогово-бюджетную политику в режим, соответствующий среднесрочной устойчивости долга и защитить при этом социально уязвимые слои населения;

обеспечить независимость центрального банка и вернуть инфляцию на целевой уровень;

обеспечить финансовое здоровье банков;

бороться с коррупцией и продвигать судебную реформу;

снизить роль государства и корпоративных интересов в экономике.

Ранее Телеграф сообщал, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста украинской экономики в 2021 году.