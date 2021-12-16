Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич высказал неутешительные для украинского бизнеса прогнозы на будущий год

Декабрь – месяц итогов и прогнозов. К сожалению, прогноз для бизнеса на 2022 год проистекает из итогов правления власти Зеленского и Ко. Неутешительных для предпринимательской среды.

Те, с кем общаюсь – олигархи, микро, малый и немного средний бизнес – все украинские предприниматели ищут внешние директории для размещения своих бизнес-инициатив. Я тоже ищу. Изучаем опыт Польши, США, Канады Словакии, Румынии. Все мои знакомые также думают о том, как перенести производство за границу.

Бизнес ищет более приемлемые условия для своего развития. Потому что государство Украина превратилось в опасную территорию для развития бизнеса. Здесь можно ожидать смены правил игры в любой момент. Никто не знает, что и почему вдруг придет в головы нашим властьимущим – президенту, депутатам и так далее. Они сегодня тебя хвалят, а завтра тебя же бьют.

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Потому украинский бизнес ищет себя на внешних рынках. Уже не только в части поставок туда товаров и услуг, но и в части перенесения производственных или торговых мощностей.

Многие мои знакомые предприниматели параллельно завели бизнесы в странах Балтии, Польше, Венгрии, США. И эта тенденция будет расти. В том числе из-за нестабильности политической ситуации, непредсказуемости нашей власти, непрекращающейся войны на Востоке.

Плюс – мы видим катастрофическое падение покупательской способности населения.

Говорить о каких-то позитивных перспективах тут не приходится. Украинцы (предприниматели – в первую очередь) не ждут ничего хорошего и от введения в действие норм так называемой налоговой амнистии. Которая, по сути, может оказаться предвестником тотальных проверок доходов и приобретений, начиная с 1995 года.

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Ситуация усугубляется политическим противостоянием. Большой бизнес, олигархический, также находится в состоянии войны с властью. Что точно ничем хорошим ни для кого не закончится. Включая малый и средний бизнес.

К сожалению, перспективы – не радужные.

Радует лишь то, что мы, украинцы, что те тараканы. Нас не так просто вывести. И думаю, мы сможем адаптироваться к новым вызовам, в том числе времен корона-кризиса. Нас уже пугают новыми штаммами и тем, что эта эпоха не пойми когда закончится.

Бизнес при этой власти всегда – в ожидании худшего. Как ежик – скрутился в клубочек и ждет удара с любой стороны.

Возможно, со сменой политического режима станет лучше. Но как бы нам этого ни хотелось, все просим об одном – чтобы всё прошло мирно.