Налоговая амнистия в Украине: за год ее работы соберут на ремонт музея Бандеры

Автор
Никита Синицин
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Налоговая амнистия пока не оправдывает возлагаемых надежд
Налоговая амнистия пока не оправдывает возлагаемых надежд

Украинцы пока не спешат легализовывать укрытое от глаз фискалов имущество

С 1 сентября в Украине стартовала налоговая амнистия, в рамках которой украинцам предлагается добровольно зарегистрировать движимое и недвижимое имущество, приобретенное до 1 января 2021 года без уплаты налогов на доходы. Напомним, соответствующий законопроект №5153 Верховная Рада приняла 15 июня, впервые в истории независимости предоставив возможность украинцам легализовать имущество, приобретенное ими без уплаты налогов.

Все что для этого требовалось – с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года подать в Государственную налоговую службу (ГНС) декларацию о движимом, недвижимом имуществе и материальных активах, приобретенном без уплаты налогов до 1 января 2021 года. 

В обмен на подобную честность, государство обещало не использовать полученную информацию для уголовного преследования декларанта, кроме случаев, оговоренных в законе. А большим бонусом стало и вовсе освобождение от уплаты налогов и штрафов за легализованные активы.

Со своей стороны, декларант обязан был заплатить с легализованных им активов от 2,5% до 9% их стоимости, в зависимости от вида легализуемого имущества.

И вот 7 октября в ГНС Украины сообщили, что с момента старта кампании декларирования в бюджет поступили 1,6 млн грн. Если декларирование продолжится такими же темпами, то за весь период действия амнистии в казну может поступить порядка 20 миллионов гривен.

Для сравнения, 20,37 млн грн были выделены летом на ремонт историко-мемориального музея им. Степана Бандеры в селе Старом Угринове, где он родился.

По мнению отечественных финансистов, налоговая амнистия Украине может нанести больше вреда, чем пользы так как лишь простимулирует население не платить налоги.

Теги:
#ГНС #Налоги #Уклонение от налогов #Налоговая амнистия
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