Глава руху #SaveФОП та Спілки захисту підприємництва Сергій Доротич висловив невтішні для українського бізнесу прогнози на майбутній рік

Грудень – місяць підсумків та прогнозів. На жаль, прогноз для бізнесу на 2022 рік випливає із підсумків правління влади Зеленського та Ко. Невтішні для підприємницького середовища.

Ті, з ким спілкуюся – олігархи, мікро, малий та трохи середній бізнес – усі українські підприємці шукають зовнішніх директорій для розміщення своїх бізнес-ініціатив. Я також шукаю. Вивчаємо досвід Польщі, США, Канади, Словаччини, Румунії. Усі мої знайомі також думають, як перенести виробництво за кордон.

Бізнес шукає прийнятніші умови для свого розвитку. Тому що держава Україна перетворилася на небезпечну територію для розвитку бізнесу. Тут можна очікувати зміни правил гри будь-якої миті. Ніхто не знає, що і чому раптом спаде на думку нашим владним – президенту, депутатам і так далі. Вони сьогодні тебе хвалять, а завтра тебе б’ють.

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Тому український бізнес шукає себе на зовнішніх ринках. Вже не лише у частині постачання туди товарів та послуг, а й у частини перенесення виробничих чи торгових потужностей.

Багато моїх знайомих підприємців паралельно завели бізнеси в країнах Балтії, Польщі, Угорщини, США. І ця тенденція зростатиме. У тому числі через нестабільність політичної ситуації, непередбачуваність нашої влади, безперервної війни на Сході.

Плюс – бачимо катастрофічне падіння купівельної спроможності населення.

Говорити про якісь позитивні перспективи тут не доводиться. Українці (підприємці – насамперед) не чекають нічого доброго і від набуття чинності норм так званої податкової амністії. Яка, по суті, може бути провісником тотальних перевірок доходів та придбань, починаючи з 1995 року.

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Ситуація посилюється політичним протистоянням. Великий бізнес, олігархічний, також перебуває у стані війни з владою. Що точно нічим добрим ні для кого не закінчиться. Включаючи малий та середній бізнес.

На жаль, перспективи – не райдужні.

Тішить лише те, що ми, українці, що ті таргани. Нас не так просто вивести. І гадаю, ми зможемо адаптуватися до нових викликів, у тому числі часів корона-кризи. Нас уже лякають новими штамами й тим, що ця епоха не зрозуміло коли закінчиться.

Бізнес при цій владі завжди – в очікуванні найгіршого. Як їжачок – скрутився в клубочок і чекає на удар з будь-якого боку.

Можливо, зі зміною політичного режиму стане краще. Але як би нам цього не хотілося, всі просимо про одне – щоби все пройшло мирно.