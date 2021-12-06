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У нас не ставки податків "високі", а просто народ хитрий - Олександр Охрименко

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Олександр Охрименко Олександр Охрименко
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Податки Новина оновлена 06 грудня 2021, 20:01
Податки

Економіст, банкір та засновник Українського аналітичного центру (УАЦ) Олександр Охріменко розповів про секрет "високих податків" в Україні.

Це традиція лаяти високі податки в Україні та закликати знижувати ставки податків.

Насправді ставки податків в Україні не суттєво відрізняються від інших країн, зокрема й наших сусідів. У Росії нещодавно ПДВ збільшили з 18 до 20%, як в Україні. Хоча ставка податку на зарплату там нижча, але там великі прибутки від рентних платежів за рахунок нафти та газу, що Україна собі дозволити просто не може.

В Україні головний податок, який наповнює держбюджет, це ПДВ. Майже 40% доходів держбюджету України – це ПДВ. Тому навіть зниження його на 1% малоймовірне, тому що тоді різко зменшуватимуться доходи держбюджету. А ось підняти ставку ПДВ справді пропонують та пропонують.

До речі, у 90 роки ставка ПДВ в Україні була 22%.

Що стосується: Якщо знизити ставки з податків в Україні, то в Україні буде економічне диво. Це звичайний популізм та профанація. На відміну від Польщі, Туреччини, Росії та Грузії в Україні найпільговіші та найнижчі ставки для спрощенців. Фактично ставки податків для спрощенців це "майже безкоштовно".

Найбільше в Україні спрощенців 2 групи, де податкове навантаження 0,4% з обороту. Такі податки в офшорах. Але ось, що найкумедніше, НЕМАЄ НІЯКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА. У нас спрощенці є основою "тіньової економіки". Через спрощенців найчастіше "миють гроші" та ховають ПДВ. При цьому у нас кількість спрощенців зашкалює. За показником "кількість приватних підприємців на 100 тис. населення країни" Україна світовий лідер, давно обігнала і США і ЄС і Росію. Дуже часто в Україні реєструють ПП, щоб "мити" і тому їх багато, а толку мало.

У нас не ставки податків високі, а просто у нас народ хитрий та кмітливий. Навіщо сплачувати податки, якщо можна не сплачувати податки та "вивести гроші через ФОП". В результаті справді частка "тіньової економіки" у нас дуже велика, водночас завжди не вистачає грошей у держбюджеті на пенсії та зарплату вчителями та лікарям. Але, при цьому, ніхто не хоче повністю сплачувати всі податки в Україні, якщо є можливість не платити. Ось і вся таємниця наших "ВИСОКИХ ПОДАТКІВ".

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Теги:
#Податки #Блог #Олександр Охрименко
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