Экономист, банкир и основатель Украинского аналитического центра (УАЦ) Александр Охрименко рассказал о секрете "высоких налогов" в Украине.

Это традиция ругать высокие налоги в Украине и призывать снижать ставки налогов.

В действительности ставки налогов в Украине не существенно отличаются от других стран и в том числе наших соседей. В России недавно НДС подняли с 18 до 20%, как в Украине. Хотя ставка налога на зарплату там ниже, но там большие доходы от рентных платежей за счет нефти и газа, что Украина себе позволить просто не может.

В Украине главный налог, который наполняет госбюджет это НДС. Почти 40% доходов госбюджета Украины это НДС. Поэтому даже снижение его на 1% маловероятно, потому, что тогда резко уменьшаться доходы госбюджета. А вот поднять ставку НДС действительно предлагают и предлагают.

К слову в 90 годы ставка НДС в Украине была 22%.

Что касается: Если снизить ставки по налогам в Украине, то в Украине будет экономическое чудо. Это обычный популизм и профанация. В отличие от Польши, Турции, России и Грузии в Украине самые льготные и низкие ставки для упрощенцев. Фактически ставки налогов для упрощенцев это "почти бесплатно". Больше всего в Украине упрощенцев 2 группы, где налоговая нагрузка 0,4% с оборота. Такие налоги в офшорах. Но вот, что самое забавное, НЕТ НИКАКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА. У нас упрощенцы являются основой "теневой экономики". Через упрощенцев чаще всего "моют деньги" и прячут НДС. При этом у нас количество упрощенцев зашкаливает. По показателю "количество частных предпринимателей на 100 тыс. населения страны" Украина мировой лидер, давно обогнала и США и ЕС и Россию. Очень часто в Украине регистрируют ЧП чтобы "помыть" и поэтому их много, а толку мало.

У нас не ставки налогов высокие, а просто у нас народ хитрый и сообразительный. Зачем платить налоги, если можно не платить налоги и "вывести деньги через ФОПы". В результате действительно доля "теневой экономики" у нас очень большая, в тот же момент всегда не хватает денег в госбюджете на пенсии и зарплату учителями и врачам. Но, при этом никто не хочет полностью платить все налоги в Украине, если есть возможность не платить. Вот и вся тайна наших "ВЫСОКИХ НАЛОГОВ".