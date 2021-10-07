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Податкова амністія в Україні: за місяць українці "скинулися" на новий BMW

Автор
Микита Синицін
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Податкова амністія поки не виправдовує покладених надій
Податкова амністія поки не виправдовує покладених надій

Українці поки не поспішають легалізувати приховане від очей фіскалів майно

З 1 вересня в Україні стартувала податкова амністія, в рамках якої українцям пропонується добровільно зареєструвати рухоме і нерухоме майно, придбане до 1 січня 2021 роки без сплати податків на доходи. Нагадаємо, відповідний законопроєкт №5153 Верховна Рада прийняла 15 червня, вперше в історії незалежності надавши можливість українцям легалізувати майно, придбане ними без сплати податків.

Все що для цього потрібно — з 1 вересня 2021 по 31 серпня 2022 року подати до Державної податкової служби (ДПС) декларацію про рухоме, нерухоме майно і матеріальні активи, придбані без сплати податків до 1 січня 2021 року.

В обмін на подібну чесність, держава обіцяла не використовувати отриману інформацію для кримінального переслідування декларанта, крім випадків, передбачених законом. А великим бонусом стало і зовсім звільнення від сплати податків і штрафів за легалізовані активи.

Зі свого боку, декларант зобов’язаний був заплатити з легалізованих їм активів від 2,5% до 9% їх вартості, в залежності від виду легалізованого майна.

І ось 7 жовтня в ДПС України повідомили, що з моменту старту кампанії декларування до бюджету надійшли 1,6 млн грн. За ці гроші можна придбати, наприклад, один новий автомобіль BMW X5 2021 року випуску.

Якщо декларування продовжиться такими ж темпами, то за весь період дії амністії в казну може надійти близько 20 мільйонів гривень. Для порівняння, 20,37 млн грн були виділені влітку на ремонт історико-меморіального музею ім. Степана Бандери в селі Старому Угринові, де він народився.

На думку вітчизняних фінансистів, податкова амністія Україні може нанести більше шкоди, ніж користі оскільки лише простимулює населення не платити податки.

Теги:
#ДПС #Податки #Ухилення від податків #Податкова амністія
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