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Знайдуть всіх: ДФС придумала, як ловити за руку тих, хто ухиляється від податків

Автор
Микита Синицін
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Автор
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У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців Новина оновлена 05 жовтня 2021, 17:36
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців

У Державній фіскальній службі закінчують розробку своїх пропозицій по закону, який дозволить стежити за тіньовими доходами українців

Заява голови парламентського Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева про розробку нового законопроєкту про введення «непрямого контролю» над доходами українців викликало чималий резонанс. Суть в тому, що законопроєкт повинен дозволити податківцям використовувати непрямі фіскальні методи й вишукувати українців, які ухиляються від податків, за що порушникам довелося б платити до 20% нового податку.

Хоча пізніше сам Гетманцев намагався довести, що «його не так зрозуміли», в Міністерстві фінансів України підтвердили — розробка подібного законопроєкту дійсно ведеться.

І ось на минулому тижні Головне управління ДФС в Харківській області відзвітувало про викриття громадянина, який примудрився купити земельних ділянок і автомобілів на суму понад 20 мільйонів гривень, хоча його офіційні доходи були в кілька разів менше. Куплене майно на суму у 26 мільйонів гривень заарештували, а самому чоловікові загрожує 12 років в’язниці.

Як пояснили у відповіді на запит «Телеграфа» в Державній податковій службі, обставини того, як вдалося вийти на затриманого, є частиною матеріалів кримінального провадження і не підлягають розголошенню. Але, судячи з усього, під час подачі декларації в доходах і витратах чоловіка знайшли невідповідність.

Про те, чи може ДФС застосовувати подібні заходи стосовно осіб, які не зобов’язані подавати заяви, але мають різні неоподатковані доходи (наприклад, заробітчани, чиї перекази в Україні в цілому перевищують 10 мільярдів доларів щорічно), у відомстві вважали за краще промовчати.

Як буде працювати алгоритм

Разом з тим, як повідомили у ДФС, відомство підготувало і найближчим часом направить до Мінфіну свої пропозиції по непрямому контролю над доходами українців.

Майбутній законопроєкт повинен буде запропонувати алгоритм дій ДФС з пошуку українців, які ухиляються від сплати податків:

  • введення методу контролю за витратами фізичної особи на основі порівняння наявної податкової інформації про розмір податків і витрат фізособи;
  • в кінці звітного податкового року проводиться зіставлення інформації по кожному платнику податків;
  • в разі, якщо за результатами такого зіставлення витрати виявляться рівні або перевищать граничну межу (для кожного вона своя, — ред.), буде проводитися аналіз джерел отримання доходів для «зайвої» суми витрат;
  • якщо інформацію про джерело доходів отримати не вдасться, ДФС або інший перевірчий орган зможе розпочати щодо фізособи спеціальну перевірку.

Якщо підозрюваному в ухиленні не вдасться довести, що джерело його доходів легальне, йому доведеться заплатити з різниці між доходами та витратами 19,5% податку на доходи фізосіб і військового збору.

Так, якщо витрати виявлені на рівні 300 тисяч гривень, а офіційні доходи становлять 200 тисяч, віддати доведеться 19,5% від 100 тисяч — тобто 19 500 гривень.

Жорсткість податкового контролю може стати продовженням фіскального тиску на бізнес і громадян, який почав законопроєкт №5600, що пройшов перше читання і загрожує зростанням цін на житло, пиво, і оподаткування городів українців.

Теги:
#Ухилення від податків #Мінфін і ГФС #Данило Гетманцев #Зростання податків
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Економіка та Фінанси
Знайдуть всіх: ДФС придумала, як ловити за руку тих, хто ухиляється від податків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
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